Rogelio Funes Mori brinda los detalles de su salida de Rayados: “Mi futuro no iba a ser aquí”

El delantero argentino y naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, abandonó formalmente las filas de Rayados de Monterrey para poder unirse a los Pumas de la UNAM antes del arranque del torneo Clausura 2024 de la Liga MX para iniciar así su deseo de reforzar al club con el que espera poder llegar hasta la final del campeonato azteca para poder convertirse en campeón.

Antes de tomar el avión que lo llevó directo a la Ciudad de México, el Mellizos decidió hablar sobre su salida de la Pandilla con los medios de comunicación que estuvieron presentes en el aeropuerto y ahí acabó con el silencio para revelar los detalles de este movimiento en el que se mostró claramente molesto por como se dieron las cosas.

A pesar de su posición, el delantero reconoció que este tipo de decisiones son tomadas por la directiva del club y él no puede hacer más nada que acatar las órdenes debido a que se trata finalmente de un negocio y el mayor deseo de cada club es poder tener la mejor plantilla posible para poder conquistar el campeonato azteca y así ser considerados como los mejores de todo México.

“No me gustaron las formas, siempre estuve a disposición, pero ellos toman decisiones, la respeto, entiendo todo y se dio así. Ellos tienen que tomar su decisión, pensaron que lo mejor era abrirme las puertas y tengo que ver por mi, mi familia y mi carrera y el cuerpo técnico nada, Tano siempre me brindó su respaldo, pero seguir acá era muy desgastante por lo que me expresó la directiva”, expresó.

“Creo que ya obviamente esta decisión la tomé por la directiva, creo que ellos ya me dieron a entender de que mi futuro no iba a ser aquí, así que creo que tomé la mejor decisión. Así que me voy feliz, me voy contento por todo lo que hice, por todo lo que logré y en una gran institución que me dio todo, que le dio todo a mi familia, así que estoy muy feliz”, agregó.

Rogelio Funes Mori reconoció que la directiva encabezada por ‘Tato’ Noriega y Héctor Lara ya le había informado desde el torneo pasado que no renovarían su contrato para este año debido a que se encontraban en la búsqueda de nuevos jugadores que puedan desempeñarse como sus futuras estrellas en la ofensiva.

“Desde el torneo anterior me dejaron claro lo que pensaban y me quise esperar un torneo más para estar preparado y tomé una gran decisión, hay cosas que uno no tiene a su alcance, respeto la decisión de la directiva, no la comparto y mi decisión ya está tomada. Creo que era lo mejor (salir de Rayados), la decisión la tomé por la directiva, ellos me dieron a entender que mi futuro no iba a ser aquí, así que me voy feliz y contento por todo lo que hice y lo que logré, una institución que le dio todo a mi familia”, concluyó.

