Chicote Calderón afronta su nueva etapa con el Club América con total compromiso

Las Águilas del Club América han generado mucha controversia luego de conocerse el fichaje de Cristian ‘Chicote’ Calderón a sus filas para el venidero torneo Clausura 2024 de la Liga MX debido a que llega proveniente de las Chivas Rayadas de Guadalajara; a lo largo de su carrera dentro de esa institución no solo se convirtió en un referente dentro del campo de juego, sino también estuvo inmerso en una serie de episodios de indisciplina y escándalos.

Durante una entrevista ofrecida recientemente para W Deportes, el jugador del conjunto de Coapa aseguró que pretende ser una “nueva persona” dentro de las Águilas para poder cambiar la perspectiva que tiene la afición sobre él y así poder apoyar al equipo de André Jardine en lo que será su defensa del título de campeón que obtuvieron en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“Es una nueva vida en América, seré una nueva persona, un nuevo jugador, que va dejar todo por este club y ese es mi propósito, sé que lo puedo lograr, no por nada llegué acá y responderle y no fallarle a las personas que me trajeron. Esa es la mejor forma de pagarles”, expresó el jugador en sus declaraciones.

Calderón, de 26 años, afirmó que llega con toda la ilusión posible a las filas de las Águilas del Club América debido a que es uno de los equipos más importantes en la historia del balompié azteca y confía en poder apoyarlos en cada uno de los duelos a los que sea convocado por el entrenador brasileño para el presente año.

“Yo hoy vengo con la mentalidad de aportar. No sé si vaya a estar en la banca o de titular, eso es tarea del profe, pero hoy estoy feliz e ilusionado y ahora toca trabajar y apoyar al que le toque jugar para volver a ser Campeón”, destacó.

“Desde que llegué a Coapa, toda la gente, desde los buenos días, buenas tardes y es algo que la verdad soñaba de niño con mis amigos. Tengo amigos que son americanistas a morir y me preguntaban que se sentía llegar acá. A lo mejor más adelante podría decirlas, pero ellos saben que llegué a la institución más grande y vivir el sueño que tanto anhelé de niño”, concluyó el futbolista en la entrevista.

Las Águilas del Club América disputarán la primera jornada del torneo Clausura 2024 de la Liga MX ante los Xolos de Tijuana este sábado 13 de enero, donde buscarán conseguir su primera victoria de la campaña para poder iniciar con el pie derecho su búsqueda del bicampeonato.

