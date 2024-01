Abogado sobre detención de Julio César Chávez Jr.: “La acusación fue pospuesta para el jueves”

El abogado responsable del caso en la detención de Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles por posesión ilegal de arma de fuego declaró este martes que de momento no hay actualización sobre el tema legal y que la audiencia fue pospuesta para el día jueves.

A la salida del estrado en California, el defensor legal de Chávez Jr. conversó con los medios de comunicación para explicar y dar actualización sobre el hijo del Gran Campeón, que se encuentra recluido en una cárcel a la espera de la solución al problema.

“No tengo nada que decir por el momento, la acusación fue pospuesta para el jueves y vamos a atender el asunto hasta entonces“, dijo el responsable del equipo legal.

Antes de despedirse, el jurista recordó que Chávez Jr. cuenta con el apoyo de su mucha gente y en especial de su familia, que busca cuánto antes sacar de prisión al pugilista ganador de 53 victorias en el boxeo profesional.

“El señor Chávez tiene una increíble familia que lo apoya y vamos a afrontar esto hasta el jueves, les agradezco su apoyo. Todo está bien, todo está bien“, comentó el líder defensor del caso.

La detención de Julio César Chávez Jr. se produjo este lunes horas después de que un aficionado del boxeador denunciara lo ante las autoridades por presuntamente poseer un rifle ilegal de largo alcance dentro de su residencia.

Julio César Chávez Jr. acumula varios años sin regresar al cuadrilátero, aunque se rumoraba que para comienzos de 2024 tenía ya acordada una pelea para concretar su vuelta. FOTO: Manuel Velasquez/Getty Images. Crédito: Manuel Velasquez | Getty Images

Más tarde la información fue confirmada por la policía, que se presentó en su residencia y que señaló en investigaciones preliminares que el arma de fuego no contaba con los documentos pertinentes, catalogándola como un artefacto “fantasma e irrastreable”.

Tras su detención fue enviado a la prisión de Van Nuys en la que fue reseñado y en la que se encuentra hasta el momento de esta artículo. Sin embargo, se desconoce si presentarán cargos en su contra o si podrá salir en libertad bajo fianza, quedando a resolver dicho tema legal para el día jueves.

La situación no es la primera polémica que vive el hijo del Gran Campeón en los últimos días, luego que en una entrevista reciente catalogará a su padre como “una basura”.

En dicha charla, para un podcast de boxeo publicado en YouTube días atrás también aseguró que tanto su padre como otras personas tenían un complot para asesinarlo, por intermedio de un envenenamiento.

“Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos”, dijo Chávez Jr, en unas declaraciones que alertaron y alarmaron a quienes han seguido de cerca su carrera

El estado de salud de Julio César Chávez Jr. lleva tiempo preocupando a sus fanáticos y tuvo su punto más álgido cuando fue internado en centros asistenciales para tratar su adicción a las drogas y los estupefacientes en 2022 y 2023.

Desde entonces se ha dedicado a mantenerse alejado lo más posible de los medios de comunicación y tampoco ha regresado al cuadrilátero, siendo su última pelea una victoria ante David Zegarra en 2021 para dejar su récord vitalicio en 53-6-1.

