El 28% de los estadounidenses con seguro médico reconoce que no pueden pagar sus deducibles, revela una encuesta

Según un nuevo informe publicado por la plataforma de seguros Policygenius, en caso de una emergencia médica, el 28% de los estadounidenses con seguro médico dijeron que no podrían pagar la totalidad de su deducible.

Incluso el 18% de los estadounidenses con seguro médico y que ganan $80,000 dólares o más al año dijeron que tendrían que pedir dinero prestado o utilizar principalmente crédito para cubrir sus deducibles, lo que los convertía en “subasegurados”.

Un asombroso 45% de los estadounidenses asegurados incluso han evitado la atención médica porque sabían o temían que su seguro médico no cubriría los costos.

Todo esto después de que la Ley de Atención Médica Asequible se introdujo hace más de una década, poniendo varios servicios preventivos a disposición de millones de estadounidenses sin costo alguno. Pero muchos todavía luchan por cubrir financieramente sus necesidades básicas de atención médica.

De acuerdo con la Encuesta sobre Seguros Médicos de Policygenius:

· Entre los estadounidenses asegurados que han consultado a un proveedor de salud mental, al 42% se le ha rechazado su seguro médico.

· El 9% de los estadounidenses asegurados dijeron que se quedarían sin cobertura de seguro si perdieran su seguro médico actual, mientras que el 25% no está seguro de qué harían.

· El 63% de los estadounidenses asegurados dijeron que necesitarían al menos algo de ayuda para inscribirse en un plan en el mercado de seguros médicos individuales, y el 15% de ellos dijo que “no tendrían ninguna confianza” al hacerlo.

· Casi un tercio de las personas que actualmente reciben Medicaid (32%) dijeron que esperan poder volver a inscribirse en el programa si pierden la cobertura, pero el 17% dijo que se quedarían sin seguro médico.

Policygenius recuerda que millones de estadounidenses corren el riesgo de perder la cobertura de Medicaid debido al fin de una disposición de “cobertura continua” promulgada durante la emergencia de salud pública de Covid-19 y la gente está dividida sobre cómo mantendrán la cobertura de salud.

“La Ley de Atención Médica Asequible puede haber ampliado el acceso al seguro médico, pero aún nos queda un largo camino por recorrer antes de que tengamos atención médica verdaderamente asequible para todos los estadounidenses y los hallazgos de nuestra encuesta anual lo respaldan. Para muchas personas que tienen seguro médico, un Una emergencia médica aún podría significar que tengan que agotar sus ahorros, pedir dinero prestado o endeudarse”, dijo Myles Ma, asesor financiero personal certificado y experto en seguros médicos de Policygenius.

“Cuando se elige un seguro médico, hay que considerar todos los costos potenciales, no solo la prima. Si no puede pagar los costos de bolsillo, como el deducible, realmente no puede pagar el plan”, agregó Myles Ma.

