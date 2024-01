Gregorio Pernía con problemas antes de entrar a La Casa de los Famosos 4

A pocos días de entrar en “La Casa de los Famosos” (Telemundo), que estrena su nueva temporada el 23 de enero, Gregorio Pernía tiene claro cuáles serán los tres conflictos más difíciles de superar en el reality.

“Llevo 22 años en una relación y la familia es fundamental para mí, entonces ahí viene el primer conflicto individual: el mío, porque pues cada uno tiene su propio universo y el mío es que no voy a estar compartiendo con la familia, con Luna, con Valentino, con Erika…

“Pero lo otro es que estamos 24/7 en una casa, no sé si haya sol o no, porque ahí va a faltar la vitamina D, y sufro con lo de la comida. Me gusta la cocina y me gusta comer, y pues no sé cómo vaya a ser lo de la alimentación.

“Y la convivencia. Yo sé que el ser humano está también, que vienen muchas cosas que no las voy a decir, porque pues, de pronto la lengua es castigo; entonces ya saben que viene esta, esta, esta, dentro del ser humano que es bien complejo“.

El actor incluso se ha puesto una fecha como posible límite. “Vamos a ver qué pasa. En mi cabeza voy por cuatro semanas, si duro las cuatro semanas ¡bienvenido!”.

¿Qué te motivó a aceptar el reto?

Una de las cosas que más me encanta es mirar el comportamiento del ser humano, su forma de pensar, de actuar, que se tiene en el corazón; entonces, para mí esto va a ser un momento bonito de tolerancia, es un taller de residencia. Ya con eso me siento muy contento.

