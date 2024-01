Julio Urías no enfrentaría cargos graves por su demanda de violencia doméstica

A principios de septiembre de 2023 el lanzador Julio Urías fue puesto en licencia administrativa por Los Ángeles Dodgers luego de recibir una demanda por violencia doméstica. Desde entonces el mexicano se encuentra apartado del equipo esperando una sentencia.

Sin embargo, parece que el pitcher zurdo tiene buenas noticias, pues según un reporte de ESPN y The Athletic, Urías no enfrentará cargos graves en la demanda por presunta violencia doméstica. La información asegura que la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles ha decidido no presentar cargos por delitos graves contra el lanzador.

Y es que luego de una evaluación el juez determinó que “ni las lesiones sufridas por la víctima ni el historial criminal del acusado (Julio Urías) justifican que se presenten cargos por delitos graves”. Por lo que el pitcher no enfrentará grandes cargos en la corte.

El lanzador mexicano quedó como agente libre al final de esta temporada / Getty Images. Crédito: AFP / Getty Images

Sin embargo, los problemas para el lanzador de 27 años no terminan aquí. Pues su caso ha sido transferido para que se considere presentar cargos por delitos menores en contra del mexicano, por los cuales podría pasar hasta un año en prisión, además de multas económicas.

Por otro lado, el oriundo de Sinaloa es actualmente agente libre. Pues su contrato con Los Ángeles Dodgers terminó al final de la reciente campaña. Por ahora tendrá que esperar la sentencia final de los cargos menores a los que ahora se enfrenta.

Mientras tanto, la Oficina del Comisionado de la MLB mantiene en desarrollo su propia investigación e los hechos y podría determinar una sanción para Urías en la liga, en caso de que alguna franquicia se arriesgue a ofrecerle un contrato.

Los hechos de violencia a los que se enfrenta Urías

La razón por la que Julio Urías se encuentra en este momento enfrentando una demanda por violencia doméstica viene desde el pasado 3 de septiembre cuando fue arrestado en el estacionamiento del BMO Stadium durante un juego de la MLS entre el LAFC y el Inter Miami, donde un testigo indicó que el mexicano habría agredido físicamente a su esposa. El pelotero pasó la noche en prisión y salió pagando una fianza de $50,000 dólares.

Pero el mexicano ya tuvo antecedentes de este tipo, pues en 2019 fue suspendido por 20 juegos de las Grandes Ligas por otro incidente de violencia doméstica. Si es sancionado de nuevamente, sería el primer jugador en ser castigado en dos ocasiones por violar las políticas de violencia de la liga.

