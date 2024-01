Aleyda Ortiz y el percance que tuvo con su vestuario en vivo durante ‘En Casa con Telemundo’

Aleyda Ortiz, una talentosa conductora puertorriqueña, ha pasado años construyendo su carrera en la industria del entretenimiento. Antes de unirse a Telemundo, ella era una talento exclusivo de Univision, donde tuvo la oportunidad de participar en varios programas exitosos.

Sin embargo, su carrera dio un giro cuando se unió al equipo de ‘En casa con Telemundo‘. El programa, que se transmite a diario a las 2 p. m., hora del Este, se ha convertido en una plataforma importante para Aleyda, permitiéndole mostrar su versatilidad y habilidades como conductora.

A su vez, el pasado miércoles terminó sorprendiendo a la audiencia del mencionado espacio televisivo y es que lució un vestido azul con faralao de un solo lado, al tiempo que decidió recoger todo su cabello. Sin embargo, la presentadora no se dio cuenta de que salió en vivo con su ropa al revés.

“Cosas que pasan… hoy me puse el vestido al revés, peroooo pensamos que funcionó. ¿Qué piensan ustedes? Se vio bien??? Les gustó?”, fue el mensaje que acompañó el video.

Además de su trabajo en Telemundo, Aleyda también es una figura influyente en las redes sociales, donde comparte su día a día y consejos de estilo de vida con sus seguidores. Su popularidad ha aumentado aún más su estatus como una de las conductoras más destacadas de la industria.

Ortiz compartió un video en Instagram donde estuvo explicándole a sus fans lo que ocurrió con su look. Sin embargo, no todos se dieron cuenta de lo que pasó, y varios destacaron que no era de importancia por la esbelta y tonificada figura que tiene a sus 35 años.

“Si yo tuviera esa figura segurito que me pondría uno igual”, “Creo que si estaba al revés, pero Igual te ves hermosa”, “Me encanta cuando te pones vestidos y conjuntos de falda… Te lucen”, “¿Mañana te lo pones al derecho o al revés? Muy bonito es vestido”, “Mujer como quiera te ves espectacular”, “Con el cuerpazo que tienes, todo te queda espectacular”, “Como quieras te ves muy bien saluditos”, “Y si no lo dices ni cuenta me doy, es que como todo te queda perfecto y siempre luces espectacular”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

