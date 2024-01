Despierta América sorprende a Carolina Sarassa: su mamá logró obtener la residencia americana

La presentadora de “Edición Digital” de Univision, Carolina Sarassa, fue sorprendida en Despierta América cuando la producción del show, a través de la abogada de inmigración Jessica Dominguez, le comunicó a su madre que por fin le habían concedido la residencia después de 27 años de lucha.

“De repente llega Raúl González y cuando lo vi y me dice, ¡vente! yo dije: ‘hay algo por ahí que se están tramando'”. Carolina pudo ver, sin contener las lágrimas, a través de las cámaras cómo le entregaban la residencia a su madre, una sorpresa que emocionó a la presentadora y a todo el equipo del matutino.

“Yo soy periodista y siempre cuento las historias de los demás y siempre me ilusiono mucho, y me emociono con las historias de los demás, pero nunca he contado la mía, porque es muy mía y por ese miedo que todos los inmigrantes tenemos…

“Por culpa de un mal abogado, hace 27 mi mamá no pudo legalizarse, y había preguntado yo a todos los abogados con los que yo tenía algún contacto y les decía ‘tengo unos tíos por allá’, y les contaba la historia a ver qué me decían y todos me decían ‘es un caso imposible’, ese caso no tiene salida”.

Carolina Sarassa visita la casita de “Despierta América”. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Carolina está muy agradecida con el show.

“Y de repente un día aquí en ‘Despierta América’, dando las noticias por Satcha (Pretto), veo a la abogada Jessica Domínguez con un caso parecido y me la llevé atrás, atrás de las cámaras, atrás escondida de todo el storage de Univision y le dije ‘abogada, quiero contarle algo…’.

“Y le conté la historia de mi mamá y me dijo ‘mira, si hay un cambio de poder yo puedo ayudarte’. Y el día que tomó posesión el presidente Joe Biden, me llamó y me dijo ‘posiblemente inmigración ahora va a ser más amigable con reabrir este tipo de casos’, y así fue; tomó mi caso hace tres años y finalmente hoy después de 27 años mi mamita querida recibió su tarjeta de residencia, que es un papel, es un carnet, pero significa una vida entera para una persona que limpió casas”.

Y es que ese trabajo le dejó “huella” a la madre de la presentadora.

“Que parte del problema de inmigración es que mi mamá no tiene huellas, porque limpiaba tantas casas que se le borraron sus huellitas, y había sido un problema porque a la hora de tomar huellas no podían tomarle toda su huellita; y finalmente que tenga su residencia, que pueda viajar a Colombia, que pueda sentirse tranquila, que pueda ir a sacar un libro de una librería con su ID… eso es la vida entera”.

