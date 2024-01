La actriz de raíces latinas Isabela Merced, se une a The Last of Us II en un papel trascendental

La segunda temporada de “The Last of Us” comienza a tomar mayor “fuerza” con el pasar de los días. Y es que aunque aún estamos lejos de conocer la fecha de estreno de la tan esperada secuela, la reciente revelación de la actriz de origen peruano Isabela Merced como Dina, ha encendido el ánimo de los fanáticos.

Fueron los mismos co creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckamn, quienes revelaron la elección de Merced a través de un mensaje en donde dejaron en claro el talento y la similitud que tiene la actriz con el personaje del videojuego.

Dina es cálida, brillante, salvaje, divertida, moral peligrosa y adorable al instante. Puedes buscar eternamente a un actor que encarne sin esfuerzo todas esas cosas, o puedes encontrar a Isabela Merced de inmediato. No podríamos estar más orgullosos de que ella se una a nuestra familia”.

Isabela Merced dará el toque latino a la serie junto a Pedro Pascal. Crédito: AFP / Getty Images

¿Qué tan importante es el papel de Dina en The Last of Us II?

Aún sin conocer con exactitud la trama de la segunda temporada de “The Last of Us“, podemos tener por seguro que los creadores seguirán el camino de la precuela: tomar como base los videojuegos creados por Naughty Dog.

Cabe recordar que en su contraparte interactiva, el personaje de Dina es uno de los más importantes y de mayor trascendencia en la segunda parte de “The Last Of Us“. Sin revelar parte de la historia, el personaje al que Isabela Merced dará vida se convierte en el interés amoroso de Ellie, interpretada por la inglesa Bella Ramsey.

La inclusión de Merced certifica el enorme crecimiento que ha tenido la actriz desde su primer protagónico en la cinta “Dora, The Explorator”. Previo a esto, la nacida en Estados Unidos había formado parte de grandes producciones como “Transformers: The Last Kingdom”, “Sicario: Day of the Soldado“, entre otras.

De igual manera, Isabela se unirá al universo de Spider-Man gracias a su papel como Anya Corazón dentro de la cinta de este año, “Madame Web“, además de unirse a la tan esperada película del universo de Alien “Romulus“, que también estrenará este 2024. El siguiente año, además del estreno de “The Last Of Us“, Merced se unirá al nuevo Universo Cinematográfico de DC, comandado por James Gunn, como la Chica Halcón.

Isabela Merced participará en grandes cintas este año. Crédito: AFP / Getty Images

Los nuevos actores de The Last of Us

Además del regreso de chileno Pedro Pascal, como Joel, así como de Bella Ramsey, como la astuta Ellie, la nueva temporada de “The Last Of Us” contará con la participación de Kaitlyn Dever, recientemente anunciada, en el papel de Abby, la principal antagonista de la historia y pieza fundamental de la nueva temporada.

Aunado a ella, también fue revelado el actor Young Mazino en el papel de Jesse, uno de los principales amigos de Ellie y que también tendrá una participación relevante en la trama de la serie de MAX.

