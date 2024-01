“Alan Pulido reveló las razones por las que le dio la espalda a las Chivas de Guadalajara”

El delantero mexicano y estrella del Sporting Kansas City, Alan Pulido, decidió acabar finalmente con las dudas y reveló el motivo por el que no firmó con las Chivas Rayadas del Guadalajara a pesar de que ya tenía las negociaciones avanzadas con el equipo y terminó firmando su renovación con el equipo de la Major League Soccer (MLS) tras estar completamente recuperado de la lesión que sufrió en la rodilla.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida a TUDN, donde detalló que a pesar de haber superado su lesión de manera exitosa el acuerdo con el Rebaño Sagrado no llegó a nada; ante esta falta de interés prefirió seguir en los Estados Unidos y así mantenerse como una de las figuras de la institución deportiva.

“Si estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada, yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el fútbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento”, expresó.

Alan Pulido también decidió hablar sobre la situación que se está viviendo actualmente con la posible llegada del histórico delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández a las Chivas Rayadas de Guadalajara, equipo que se encuentra en la búsqueda de reforzar su delantera para poder disputar la Liguilla del torneo Clausura 2024 de la Liga MX y así luchar por el título de campeón del balompié azteca.

“Me gusta, sabemos todo lo que puede aportar, no solo a Chivas sino al futbol mexicano, es un jugador con gran trayectoria, gran experiencia y si algo ha carecido Chivas en los últimos años es de un 9. Javier le puede dar esa estabilidad, sino tanto sabemos que se ocupa mucho más para salir campeón, pero puede esa pieza que puede encajar muy bien, más allá de que venga de una lesión, si se da sería un buen fichaje para el club y para la gente por lo mediático”, resaltó.

Para finalizar, el delantero del Sporting Kansas City reconoció que desea volver a vestir el uniforme de la selección de México. Sin embargo, no ha sido contactado por Jaime Lozano para formar parte de su proceso que tiene como objetivo poder tener la mejor actuación posible en el Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

“No, con Jimmy no, en su momento cuando estaba Cocca me llamó, me quería llevar, justo venía saliendo de mi lesión, pero ahora con Jimmy no me ha tocado la oportunidad de poder hablar con él, con los doctores de la selección me escriben para saber como estoy y un acercamiento con Jimmy directo no”, detalló.

“Lo tengo ahí, el año pasado cerré de una manera buena a pesar de mi lesión, metiendo 15 goles, 5 asistencias, llevando a mi equipo a Semifinales, viene un año con grandes retos y en mi mente está volver a la selección, pero no depende mí, lo importante es seguir cumpliendo con mi equipo y al final las cosas se van a dar”, concluyó Pulido.

