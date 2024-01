Eugenio Derbez habla de su carrera y más recientes trabajos: “A este ritmo ya no me siento bien”

Eugenio Derbez ha decidido alejarse de las comedias y apostar por proyectos más serios y dramáticos. A lo largo de su carrera, ha sido conocido por su habilidad para hacer reír al público con su humor característico y sus personajes cómicos, pero desde hace algún tiempo busca explorar otros géneros y demostrar su versatilidad como actor.

El mexicano recientemente sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y aprovechó para mencionarles lo mucho que estuvo trabajando el año pasado, hecho por el que actualmente se siente un poco cansado por haber laborado sin descanso alguno.

“Tal vez 2023 es el año que más trabajo he tenido en toda mi carrera y eso que ha habido unos muy difíciles, pero este sí, hice cinco series más, la promoción de ‘Radical’, que fue exhaustiva”, dijo frente a la prensa.

Eugenio Derbez ha estado trabajando fuertemente. / Foto: Mezcalent.

Derbez destacó que actualmente decidió tomarse un tiempo para él antes de volver a darlo todo en los proyectos que vaya a tener más adelante. Por ello, explicó que no ha sido sana la manera en la que estuvo trabajando y espera regresar recargado.

“Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad. A este ritmo ya no me siento bien”, agregó.

Además, el actor de 62 años manifestó la forma como en la que a veces se siente antes del lanzamiento de un nuevo filme: “Siempre lo veo como reto, pero también lo veo con miedo, por eso promociono tanto mis películas, porque me da miedo”.

El actor Eugenio Derbez se tomará un descanso. / Foto: Mezcalent.

Durante su carrera, Eugenio ha brillado tanto en la televisión como en el cine, conquistando al público con su talento cómico y su capacidad para interpretar diversos personajes. Desde sus inicios en programas de televisión como “Al Derecho y al Derbez” y “Derbez en Cuando”, hasta sus éxito internacional con películas como “No se aceptan devoluciones”. Por ello, ha logrado traspasar fronteras y convertirse en un referente del entretenimiento latinoamericano.

Sigue leyendo:

· Eugenio Dérbez arremete contra quienes lo critican por “solo” ayudar a perros abandonados

· Eugenio Derbez confirma con ironía el veto que tiene con Televisa, “me ha afectado mucho”

· Ex escritor de Eugenio Derbez lo tacha de tacaño y poco talentoso “Eugenio es la persona más tacaña que he conocido”