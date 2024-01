Eugenio Dérbez arremete contra quienes lo critican por “solo” ayudar a perros abandonados

Eugenio Derbez se mueve continuamente entre claroscuros. Y es que a pesar de obtener grandes triunfos y éxitos en su vida profesional, como la enorme taquilla que recaudó gracias a su más reciente película “Radical”, el comediante no deja de recibir críticas y señalamientos por casi cualquier comentario que realice.

Y el más reciente ejemplo de lo anterior fue la diversidad de críticas que recibió por un gran número de personas debido a su última publicación. A través de su cuenta oficial de Instagram, el comediante subió un video en donde se puede ver a personas abandonando a perros en la calle.

Ante esto, el actor también dejó una larga lista de refugios con la finalidad de instar a la gente a adoptar y no comprar perros. Sin embargo, y por más solidario que fuera el mensaje de Derbez, lo cierto es que un gran número de personas atacaron al actor.

¿Qué dijo la gente sobre la publicación de Derbez y cómo reaccionó el actor?

En la misma publicación de Instagram del intérprete de “Dora The Explorer”, un gran número de personas comenzaron a arremeter en contra del actor a través de comentarios en donde mencionaban que el comediante mejor “debería hablar sobre el abandono de niños o la trata de blancas”.

Por lo anterior, el mismo Derbez no dudo en responder ante este tipo de comentarios con un mensaje contundente.

Es una cosa extraña, la gente acá diciendo que no por qué no se rescatar niños, que por qué los abuelitos, los ciegos. Y uno dice: estoy ayudando a perros, tu ayuda a quien más quieras” Eugenio Derbez – Actor

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión que el actor aboga a favor de los animales. Y es que apenas el año pasado, el actor perdió a su fiel compañera, Fiona, una perra bulldog que lo acompañó durante los últimos 11 años.

Las polémicas de Eugenio Derbez

Esta no es la primera vez que el actor se convierte en centro de críticas. Cabe recordar que el intérprete de “CODA” fue severamente señalado, hace unos meses, luego de externar la sorpresa que le causó que una persona joven le pidiera un sueldo por gestionar las redes sociales del actor. Ante esto, un gran número de personas arremetieron contra el mexicano al mencionar que no por ser una estrella no debe pagar el salario de un trabajador.

Eugenio Derbez ha sido blanco de críticas los últimos años. Crédito: AFP / Getty Images

De igual manera, el actor fue señalado de “tacaño” por uno de sus ex colaboradores. A través de un hilo de X, el también ex escritor de Derbez se caracterizaba por ser “extremadamente tacaños” y preferir dar un “chiste” al “viene viene” en vez de una moneda.

Finalmente, el mismo usuario afirmó que el verdadero talento del actor provenía de los guiones que su equipo preparaba para que él recibiera todo el crédito.

