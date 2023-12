Eugenio Derbez confirma con ironía el veto que tiene con Televisa, “me ha afectado mucho”

Aludiendo a sus dotes humorísticos, el actor mexicano Eugenio Derbez respondió con ironía y sarcasmo a los diversos comentarios y rumores que lo situaban lejos de Televisa por un tema de veto.

Durante su participación en el programa de entrevistas Pinky Promise de Karla Díaz, el actor fue cuestionado respecto al rumor de veto por parte de la televisora de San Ángel. Ante esto, el actor confirmó de forma tajante que sí cuenta con un impedimento para laborar en la empresa.

Sin embargo, al responder sí este veto le ha afectado en su carrera, Derbez decidió hacer uso del sarcasmo y la ironía para demostrar las “consecuencias”.

La verdad es que estoy muy triste. Mi película fracasó porque no pude ir a Televisa a anunciarla entonces… He dejado de trabajar, nos estamos muriendo de hambre, me ha afectado mucho… no, por Dios, no pero sí”. Eugenio Derbez – Actor y comediante

¿Por qué fue vetado Eugenio Derbez de Televisa?

Durante la misma entrevista, en la que Eugenio Derbez promocionó la nueva temporada de su reality show De Viaje con los Derbez, no se hizo mención a la razón por la que el comediante fue vetado desde un inicio.

Eugenio Derbez cuenta con varios “problemas” con Televisa. Crédito: AFP / Getty Images

Cabe recordar que el actor no ha confesado la razón exacta de su veto. Sin embargo, en diversas entrevistas ha dejado entrever ciertas “excusas” como la pelea por los derechos del programa “La Familia P.Luche”. De igual manera, se ha manejado que el comediante fue vetado debido a su postura en contra de la construcción del Tren Maya en la Península de Yucatán por parte del gobierno mexicano.

La polémica sobre el verdadero talento de Eugenio Derbez

Luego de su salida de Televisa, Eugenio Derbez ha logrado cimentar una carrera fructífera gracias a su salto a Hollywood. Dentro de este “terreno”, el comediante ha dado un vuelco a su carrera como comediante para encarnar papeles con mayor dramatismo y exigencia actoral.

Y el más claro ejemplo de lo anterior fue su participación en la cinta ganadora del Oscar en 2022, CODA, en donde dio vida a un maestro de música. Previo a esta actuación, el actor también formó parte de otras grandes producciones como “Dora The Explorator”, “Anger Management”, “How to Be a Latin Lover”, “Geo-Tormenta”, “The Nutcracker and the Four Realms”, entre otras.

Eugenio Derbez fue señalado recientemente de ser un tacaño. Crédito: AFP / Getty Images

Sin embargo, y a pesar de su gran éxito, el actor no se ha librado de recibir un gran número de críticas respecto al origen de su carrera, la cual lo catapultó a su actual éxito. Y es que de acuerdo con uno de los ex escritores del comediante, que trabajó con Derbez durante su etapa inicial en Televisa, el verdadero genio detrás de sus programas era el fallecido guionista y presentador Gus Rodríguez.

A través de su cuenta de X, el ex colaborador de Eugenio Derbez, @dislexicano, también hizo evidente la poca comunicación que tenía el actor con su equipo de escritores. Asimismo, habló sobre lo tacaño que es el actor, al grado de intercambiar chistes por dinero para los “viene viene”.

