Francisca comparte el extraño síntoma que ha tenido en la fase final de su embarazo

Francisca, presentadora del programa ‘Despierta América’, está en la recta final de su segundo embarazo y ha contado uno de los síntomas que ha presentado a pocos días del nacimiento de Franco Raffaele.

“Hello, decidí conectarme un ratico para contarles algo que me está pasando”, dijo en una transmisión en Facebook la conductora dominicana de televisión mientras se maquillaba.

En el video, la ganadora del concurso ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2015 explicó: “Bueno, en realidad es algo que me pasó después que tuve a Gennaro, en el postparto, pero yo no me imaginé que me iba a pasar estando embarazada y necesito saber si alguien por aquí ha vivido lo mismo que yo”.

Francisca, presentadora de ‘Despierta América’. Crédito: Mezcalent

Francisca posteriormente reveló qué es lo que está ocurriendo con su cuerpo: “Hoy yo me levanté sintiendo los dientes de abajo como flojos y sangrando un poco las encías, eso a mí me pasó en el postparto de Gennaro, pero yo pensé que eso iba a pasar después de tener a este bebé, no en el último mes”.

La ex reina de belleza indicó que esto la extrañó mucho y por eso le preguntó a las mujeres de su público si habían pasado por algo similar en el embarazo o luego de dar a luz.

“¿Es algo por lo que debo preocuparme o pasa? Porque en realidad si me pasara en el postparto estaría tranquila, normal, porque ya lo viví y sé que en unos días, porque a mí me dio con Gennaro y ya yo estaba como si nada”, recordó.

El embarazo de Francisca

Otro síntoma que le pasó después del nacimiento de Gennaro fue que su visión estuvo borrosa por unos días, pero luego se le mejoró.

“Quería saber qué cosas raras han sentido ustedes después de tener un bebé o antes de tener al bebé, durante el embarazo. No sé, uno necesita como una hermandad, saber que otra persona lo ha vivido”, añadió.

Algunas usuarias le contaron sus anécdotas e indicaron que esto es normal. Una de las seguidoras de Francisca, por ejemplo, le dijo: “A mí me pasó y 3 de mis dientes tuve que repararlos, se aflojaron un poco. Mi dentista dijo que debía de tener extra alimentación, ya que el bebé toma todos tu calcio, mucho calcio durante cada embarazo, pero de verdad yo con malestares casi ni comía en cada uno fue 3,5, 7 meses de malestares”.

Otra persona le contestó: “Yo estoy en 35 semanas Francisca y la visión en el primer embarazo estaba muy mal y se lo comenté al doctor y me dijo que era por el embarazo, que después del embarazo volverían a lo normal. Y no, nunca mi visión fue igual después de mi embarazo, se me dificultaba para leer los comentarios en el celular, libros, mucha resequedad…. Este segundo embarazo es peor, ha sido tanto que estoy usando lentes, y nunca en mi vida había usado lentes, tengo 40 años. Nunca había usado lentes. Otra cosa, todo se me cae de las manos, es como si mis nervios no tuvieran coordinación o fuerza, siempre estoy muy cansada, mi espalda duele. Hasta ahora mis dientes no han sido afectados”.

Francisca se caracteriza por mostrarse cercana con el público y por eso en esta etapa de su vida no ha dudado en compartir este tipo de contenidos, en los que sus fans pueden seguir de cerca todo este proceso tan importante en su vida.

