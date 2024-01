Mariana González lo cuenta todo sobre sus cirugías estéticas y algunos íntimos secretos de Vicente Fernández Jr.

Mariana González, influencer mexicana, formará parte de ‘La Casa de los Famosos 4’, una noticia que ha encantado a su amplia comunidad de seguidores en las redes sociales.

A pocos días de entrar a la mansión ubicada en México, la esposa de Vicente Fernández Jr. ha ofrecido una reveladora entrevista en la que ha hablado de sus cirugías estéticas, las críticas que ha recibido en redes sociales y también sobre cómo es su vida íntima con el cantante.

En la conversación que sostuvo con ‘Hoy Día’, de Telemundo, explicó cómo ha lidiado con el cyberbullying luego de que salió con el artista.

“Se me empezó a etiquetar muy feo, a etiquetar como la vividora, interesada, toda plástica, se ha dicho de mi infinidad de cosas, pero no podemos juzgar sin conocer, o creer que todo lo que yo tengo o he logrado ha sido por Vicente”, comentó.

Mariana González abre su corazón

Luego de esto habló de sus retoques estéticos, que empezaron por su aspiración para convertirse en una mujer más voluptuosa, debido a que admiraba a cantantes como Jennifer Lopez y Selena Quintanilla.

“Yo veía esos glúteos y decía yo quiero eso y empecé a mis 20 años con mi primera lipoescultura”, afirmó.

Mariana González no quiso revelar cuántas cirugías se ha hecho, pero indicó que es un número grande: “Llevo varias, pero la verdad es que se te va haciendo una adicción, ya no te sientes contentas y dices que quieres solucionar algo (con cirugía), pero tampoco está padre, chicas, es muy bueno el ejercicio”.

Indicó que se ha hecho al menos siete liposucciones, tres cirugías de busto, también se hizo la nariz y un estiramiento facial. “Me he hecho de todo y si hay algo nuevo digo ‘déjame ver qué me hago’”, sostuvo.

La empresaria de 40 años dio detalles de su matrimonio con Vicente Fernández Jr., a quien tildó de cachondo.

“Es lo que más le heredó a su padre, él es así”, indicó entre risas, para luego explicar que han tenido una conexión increíble, lo que los ha ayudado a tener una relación estable por al menos cuatro años.

En este sentido, destacó: “La verdad es que nos la pasamos increíble donde estemos, yo no quiero llegar a la monotonía, yo quiero que él esté contento conmigo, hacer cosas nuevas, no tenemos restricciones ni mucho menos, él como lo digo no es celoso ni yo tampoco, yo soy más celoso con él, que él conmigo”.

Dijo que en este tiempo que estarán separados necesitará un cinturón de castidad. “A este hombre es al que le tengo miedo, no a mí, y cualquier cosa que haga, salgo y se la mocho”, advirtió.

