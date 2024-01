“Pagaría mucho dinero para hacer cosas normales”: La dura confesión de Kylian Mbappé sobre su vida

El astro francés, Kylian Mbappé sorprendió a sus fanáticos con sus recientes declaraciones en una entrevista en la que señaló que añora una “vida normal”.

Mbappé dijo en medio del dialogo que le ha costado acoplarse a la fama con la que cuenta hoy en día y que extraña la vida cotidianidad que tienen muchos ciudadanos.

La estrella del fútbol manifestó que en los últimos años no ha podido hacer cosas sencillas como salir a la esquina del barrio en el que vive o pasear en cualquier parque de París.

“¿Ir a comprar pan en la panadería? Pagaría mucho dinero para poder hacer ese tipo de cosas, que es lo normal para la mayoría de la gente. He perdido la espontaneidad de ser un ser humano”, reveló Kylian Mbappé.

Y confesó: “Si pudiera volverme invisible, me la pasaría afuera. Ir a comer tranquilamente a un restaurante, salir, salir con amigos, ir de fiesta sin que nadie me esté mirando. A la mañana siguiente, desayunaría al sol en una terraza. Cosas sencillas de la vida”.

El futbolista francés ha logrado consolidarse como uno de los mejores jugadores del mundo y que entre sus logros ostenta la Copa del Mundo con Francia en 2018 y marcó 234 goles en 283 partidos para el club capitalino del país europeo.

También ha ganado seis veces la Ligue 1 y ha disputado 75 partidos internacionales con Les Bleus, anotando 46 goles.

Kylian Mbappe dijo presente en el partido de NBA en París / Getty Images: Dean Mouhtaropoulos

Negociación de Mbappé con su madre

En 2022, Kylian Mbappé dejó de lado los coqueteos con Real Madrid y renovó su contrato con París Saint Germain tras largas negociaciones; los beneficios para el futbolista fueron desde una actualización salarial, hasta el cumplimiento de determinados pedidos en relación a la conformación del plantel, entre otros aspectos.

Sin embargo, Fayza Lamari, su madre, reveló detalles de aquellas reuniones. “No hay culpa ni vergüenza. Si hubiéramos podido pedir 10.000 millones, los habríamos pedido porque así es como funciona el sistema”, confesó en diálogo con Le Parisien, en una entrevista con Evonyé Special.

Cabe recordar que el monto acordado fue más de $72 millones de dólares por cada año de contrato, cifra que puede ascender por los bonus de fidelidad.

Como parte de la negociación, Lamari, que es madre, pero también representante de Mbappé, le exigió a su hijo un número base: “Le dije: ‘¡Yo no hago nada por debajo del 30%! Me jubilaré y haré lo que hace todo el mundo, me iré de vacaciones a las Maldivas y no trabajaré para tí!'”. Claro que no sólo por su rol, sino por la intención de explotar la financiación de ‘Inspired by KM’, la fundación que ambos poseen con el fin de ayudar a unos 100 chicos a cumplir sus objetivos de vida.

Ese proyecto será presentado el próximo 20 de enero. La madre de Kylian se encarga de los cursos de idiomas, salidas culturales y deportivas, estancias y clases magistrales para todos los chicos de entre 9 y 16 años que forman parte.

Seguir leyendo:

Nasser Al Khelaifi sobre el contrato de Mbappé: “Tiene un acuerdo conmigo, es un acuerdo entre caballeros”

Entorno de Kylian Mbappé desmiente especulaciones sobre su futuro: “No hay negociaciones iniciadas”

El francés Kylian Mbappé “extraña” jugar con Lionel Messi: “Es un lujo que sólo él te puede dar”