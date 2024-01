Sindicato de Productores revela a sus nominados; incluye por primera vez a dos cintas internacionales

La temporada de premios 2024 continúa su largo camino para llegar a su punto culminante: el Oscar. Y ahora, ha tocado el turno al Sindicato de Productores o Producers Guild Awards (PGA), quien ha anunciado a sus nominados de este año.

Aunque quizá no cuente con el glamour de los Globos de Oro, o el impacto de los Critics Choice Awards, lo cierto es que el galardón del Sindicato de Productores, caracterizados por premiar a los visionarios que producen y ejecutan películas y series, es considerado la verdadera antesala del Premio de la Academia.

Cabe recordar que en los últimos 10 años, 7 ganadores del PGA se han coronado en los Oscar dentro de la categoría de Mejor Película. De igual manera, el 88.5% de los nominados por los PGA repiten el mismo nombramiento en el Oscar.

Oppenheimer parte como favorita para quedarse con el PGA. Crédito: AFP / Getty Images

Por lo anterior, podemos tener un 99% de certeza que uno de los 5 nominados de los PGA de este año, se convertirá en el máximo ganador de la ceremonia del próximo 10 de marzo:

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of the Interest

Las sorpresas de este año

Además de las “cantadas” nominaciones a cintas como “Oppenheimer”, ganadora del Globo de Oro y que se perfila como la favorita de la temporada, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro” y “Barbie”, también se añadieron grandes y agradables sorpresas como “The Holdovers”, “Past Lives”, “Poor Things” y “American Fiction”.

Sin embargo, la verdadera sorpresa de las nominaciones de este año fue la inclusión, por primera vez, de dos cintas internacionales: la francesa “Anatomy of a Fall” y la alemana “The Zone of the Interest”.

En la categoría de Mejor Película Animada, los PGA hicieron mayor “justicia” luego de la polémica levantada por los Globos de Oro, quienes incluyeron a “Wish”, la malograda cinta de Disney, y dejaron fuera la novedosa “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”. Aquí competirán la obra del legendario Hayao Miyazaki “The Boy and The Heron”, “Elemental”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, “The Super Mario Bros. Movie” así como la cinta de las Tortugas Ninja.

Spider-Man: Across the Spider Verse se perfila para ganar a mejor película animada. Crédito: AFP / Getty Images

En el caso de la televisión, Netflix se quedó con la mayoría de nominaciones gracias a series como “The Crown”, “The Beef”, entre otras. En tanto. MAX, logró nombramientos por “The Last Of Us”, “Succession”, entre otras.

Para leer el resto de los nominados, puedes ingresar a este enlace y escoger a tus favoritos. La ceremonia se llevará a cabo el día 25 de febrero en Los Ángeles.

Continua leyendo

Barbra Streisand será condecorada con el Life Achievement Award en los SAG Awards 2024

Penélope Cruz abre las puertas a participar en una película de superhéroes; “¿Por qué no? Es divertido

Estos son los obsequios de la bolsa de regalos de los Globos de Oro 2024; costará más de $500 mil dólares