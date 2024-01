Penélope Cruz abre las puertas a participar en una película de superhéroes; “¿Por qué no? Es divertido

La ganadora del Oscar por “Vicky Cristina Barcelona” Penélope Cruz, podría dar un giro radical a su carrera actoral próximamente. Y es que gracias a una entrevista concedida al medio Variety, la española reveló que está abierta a participar en una película de superhéroes.

Durante su participación en el evento 10 Directors to Watch, la actriz fue interrogada respecto a la posibilidad de ponerse un llamativo traje para interpretar a una superheroína. Ante esto, y para sorpresa de muchos, la intérprete de “Nine” señaló que no le cierra la puerta a este subgénero cinematográfico: “Si es algo interesante, ¿por qué no? Es divertido”.

Aunado a lo anterior, la española también señaló que la misma pregunta se la han hecho anteriormente sus hijos, quienes, de acuerdo con Cruz, no pueden ver aún sus cintas debido a su corta edad y la intensidad de las actuaciones de su madre.

Penélope Cruz estaría cerca de ser parte de una cinta de superhéroes. Crédito: AFP / Getty Images

¿Penélope Cruz se une al mundo de los superhéroes?

En la misma entrevista, la también esposa del español Javier Bardem reveló que ha tenido algunos acercamientos respecto a su participación en una película de superhéroes. De igual manera, señaló que ha sostenido “conversaciones aquí y allá” respecto al mismo tema.

Sin embargo, y a pesar del entusiasmo que reveló que por ser parte de este inmenso mundo que crece a pasos agigantados, la actriz comentó que esto no sucedería pronto debido a que no hay nada específico aún.

La posible añadidura de Penélope Cruz a este tipo de cintas se asemeja a los casos de otros grandes actores, ganadores de un premio Oscar, que han dado “el salto” al mundo de los superhéroes. Tal es el caso de la estadounidense Brie Larson, quien tras ganar el Oscar por The Room, se convirtió en la actual Captain Marvel. Lo mismo ha sucedido con Christian Bale, quien se convirtió en el villano Gorr en Thor: Love and Thunder luego de ganar el Oscar por The Fighter.

A pesar de que este sector crece con la inclusión de grandes artistas y reconocidos directores, lo cierto es que durante el 2023, el subgénero se ha visto afectado por un gran número de fracasos y pérdidas millonarias “gracias” a cintas como Ant-Man 3, The Flash, The Marvels, Blue Beetle y Aquaman 2.

Penélope Cruz participando en un evento. Crédito: AFP / Getty Images

Aunado a lo anterior, grandes directores como el legendario Martin Scorsese ha arremetido contra este tipo de cintas en diversas ocasiones al llamarlas faltas de creatividad e ingenio en la actualidad.

Penélope Cruz cerró el 2023 con el estreno de “Ferrari”, en la cual interpreta a Laura, la esposa del afamado creador de la marca de autos Enzo Ferrari, encarnado por Adam Driver. De igual manera, y de acuerdo con la misma entrevista, la española estaría trabajando en un nuevo musical, del cual no reveló más detalles.

