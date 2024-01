Guillermo Almada sueña con dirigir a la selección mexicana tras ser considera como DT

El director técnico del Club Pachura, Guillermo Almada, decidió hablar sobre la elección para el entrenador de la selección de México en el que destacó que fue elegido en su momento; a pesar de esto la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tomó la decisión de colocar a Jaime Lozano como estratega para encarar el camino al Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN, el entrenador detalló que él mismo fue informado por parte de diversas autoridades de que sería el encargado de tomar el banquillo de la selección mexicana para los próximos años; a pesar de esto se terminó tomando otra decisión que lo dejó fuera del combinado azteca y terminó forjando el camino para poder convertirse en el director técnico del Pachuca.

“Estoy habituado a eso, todavía no comprendo, no porque no nos eligieran a nosotros, sino porque nos llamaron, nos confirmaron en la votación, que estaba todo resuelto, de un día para otro se cambió la resolución, a pesar de la confirmación que nos comunicaron de muchas partes, se terminó eligiendo a otro entrenador. Hasta que esto no se confirma oficialmente, se puede cambiar de opinión, puede cambiar. Hoy está Jimmy, y con lo que podamos colaborar, colaboraremos, yo soy feliz con lo que hago, disfruto con lo que tengo”, expresó.

A pesar de esta acción tomada por la Federación Mexicana de Futbol, Almada destacó que todavía sigue soñando con la posibilidad de dirigir a la selección de México en algún futuro y sabe que para eso debe demostrar las mejores cualidades con el equipo en el que se encuentre para ser considerado por la federación.

“Sí (sigue soñando), México tiene jugadores de calidad, generar cosas que no se han generado a lo largo de su historia”, resaltó.

Con respecto a lo que espera para esta temporada de la Liga MX con el Club Pachuca, Guillermo Almada reconoció que los futbolistas mexicanos tienen por lo general una mayor adaptación en el torneo que los extranjeros y que por tal motivo confía en los movimientos que ha realizado para poder reforzar la plantilla y así buscar la Liguilla del torneo Clausura 2024 y posteriormente el título de campeón de la Liga MX.

“A los jugadores se le cierran las puertas por la cantidad de extranjeros. Al futbolista mexicano le cuesta más que al uruguayo, ecuatoriano, creer en sus condiciones, le cuesta acoplarse en Primera División, nosotros debemos darle la confianza, que vaya en su juego, características y se vea potenciado en el juego colectivo”, enfatizó.

