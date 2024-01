Mayrín Villanueva y el extraño regalo de aniversario que le pidió a su esposo Eduardo Santamarina

Será el próximo 28 de febrero cuando Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina celebren un aniversario más, y es que pasarán a cumplir 15 años de haberse casado. Por ello, la actriz de telenovelas no perdió la oportunidad de pedirle un raro regalo a su esposo, todo esto con motivo a pasarla mejor de lo que esperan ese día.

La mexicana recientemente sostuvo un encuentro con Eden Dorantes, a quien comenzó diciéndole lo que quiere que le obsequien esta vez: “El 28 de febrero es nuestro aniversario, ya estamos listos. 15 años ya, yo quiero mi columpio y todo”.

Sin embargo, destacó que tiene otros deseos junto a esa persona que se convirtió en el amor de su vida, y es que: “En este aniversario de mis 15 años, quiero que sigamos estando juntos, que cumplamos el doble quinceañero, vamos de pasito a pasito”.

El actor Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva se casaron cuando estaban esperando a su primer bebé. / Foto: Mezcalent.

Durante la conversación, la actriz de 53 años manifestó que todo este tiempo con Santamarina lo ha visto transcurrir muy rápido: “Para mí es como si hubiera estado toda mi vida con Eduardo. Es impresionante cómo te haces a una persona y sí, esperamos tener la cordura, la sabiduría y todo para que sigamos estando juntos”.

La unión matrimonial entre Eduardo y Mayrín no escapa de la realidad porque han existido inconvenientes entre ellos, aunque no han sido situaciones que no pudieran solventar para seguir juntos hasta la fecha.

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva muestran orgullosamente sus anillos de boda. / Foto: Mezcalent.

“Estamos muy contentos, claro que ha habido muchas cosas, pero es el querer estar con una persona, yo no creo que exista uno que sea el bueno o una que sea la buena, solo es que quieras estar y que ames a esa persona con todas las cosas que van cambiando a lo largo de tu vida”, le mencionó a Eden.

Villanueva dijo que entre ellos ha existido un secreto que los ha ayudado a poder seguir juntos: “Es empezar a amar todas esas cosas que a veces te empiezan a costar trabajo, es cuidarlo y tener mucha comunicación”.

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina han sido considerados como un matrimonio sólido. / Foto: Mezcalent.

Antes de finalizar no pudo despedirse sin resaltar lo que vio en su esposo: “Lo que más me unió a Eduardo es esa algarabía, que es alegre, simpático, me encantó esa sonrisa“.

