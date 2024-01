Maripily Rivera insiste antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos 4’: ‘Lupillo Rivera me tiene bloqueada’

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera cuenta los días para entrar a ‘La Casa de los Famosos 4’, reality show en el que ha prometido mostrar su lado más humano y hasta contar algunos detalles de su vida.

Sin embargo, en medio de la espera también ha hecho declaraciones que han llamado la atención, sobre todo una acerca de Lupillo Rivera, quien asegura que la tiene bloqueada en Instagram, algo que no entiende, pues desconoce la razón por la que no le permite ver su contenido.

Durante un ‘space’ en la cuenta en X de ‘La Comadrita’, la artista contó que cuando empezó a revisar los perfiles de los participantes confirmados para conocerlos se llevó esta sorpresa.

“A Lupillo no lo conozco, lo conoceré en la casa. En algún momento dije que me gustaría llevarlo a la suite porque él me tiene bloqueada en Instagram y no sé por qué, entonces yo no lo conozco, nunca he dicho ningún comentario de él y no sé por qué no puedo ver las publicaciones de él porque cuando han ido mencionando los participantes confirmados, pues yo empiezo a seguirlos y a él no puedo seguirlo ni ver las publicaciones y eso significa que me tiene bloqueada”, dijo.

Aún no inicia #LCDLF4 y ya hay mucho drama acá afuera 🔥 pic.twitter.com/mMwAOCql9D — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 10, 2024

La artista también añadió que esto la tiene intrigada, pues cómo sin conocerla la restringió en las redes sociales.

“Yo puedo seguir a todos mis compañeros, pero a él no, entonces yo pienso, pues será que a lo mejor alguna novia de él no quiere que vea mis publicaciones y me bloqueó, pienso yo”, sostuvo.

Maripily Rivera explicó que su solución sería llevárselo a la suite si queda como líder de la semana para hablar en privado con el cantante de música regional mexicana sobre este tema.

“O en algún momento dentro de la casa, cuando estemos él y yo solitos, le pregunto”, adelantó.

Otra de las preguntas que le hicieron a la boricua fue acerca de Clovis Nienow, uno de los galanes que participará en esta edición.

Acerca del actor y modelo mexicano, Maripily Rivera comentó: “Me parece un hombre guapísimo, atractivo”.

En otras entrevistas, Maripily Rivera ha explicado que no está cerrada al amor y que, si se da la oportunidad, podría probar suerte dentro del famoso programa de telerrealidad, por lo que muchos estarán pendientes de quién podría ser la nueva conquista de la artista.

