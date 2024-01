Trump atacó a Ramaswamy: dijo que no es MAGA y pidió que ningún voto vaya para él

Por primera vez desde que empezó la carrera del Partido Republicano por la presidenca, el expresidente Donald Trump atacó al candidato Vivek Ramaswamy, afirmando que no es MAGA (como se denominan los seguidores de Trump) y pidiendo que ningún voto vaya para él ya que es un “fraude”.

“Vivek comenzó su campaña como un gran partidario, ‘el mejor presidente en generaciones’, etc.”, dijo Trump en una publicación el viernes en su red Truth Social.

Y añadió: “Desafortunadamente, ahora lo único que hace es disfrazar su apoyo con engaños de campaña. Muy astuto, pero un voto por Vivek es un voto por el “otro lado”; no se deje engañar por esto. Vota por ‘TRUMP’, ¡no desperdicies tu voto! Vivek no es MAGA. Las acusaciones de Biden contra su oponente político nunca serán permitidas en este país, ¡ya están empezando a caer! ¡¡¡MAGA!!!”.

El ataque deja en evidencia el giro de la campaña de Trump, apuntando contra Ramaswamy directamente, luego de meses en los que el mismo expresidente elogió al empresario. Por ejemplo, en su momento declaró a Ramaswamy ganador del cuarto debate republicano que tuvo lugar en Alabama a principios de diciembre, diciendo que “Vivek GANA porque cree que soy genial”.

Chris LaCivita, asesor principal de campaña de Trump, se sumó a los ataques. Escribió algo similar en X, antes llamado Twitter: “esta campaña es el FRAUDE número uno”, y agregó que “Trump no necesita ‘salvar'” y “Si apoyas a @realDonaldTrump, seguro que no votas por esto FALSO”.

LaCivita respondió de esa forma a una publicación de la campaña de Ramaswamy, en la que se observa al candidato rodeado de persona con franelas con el mensaje: “Salven a Trump, voten a Vivek”.

La respuesta de Ramaswamy

Ramaswamy respondió al ataque de Trump afirmando que era “una medida desafortunada por parte de sus asesores de campaña”. Asimismo, el empresario biotecnológico consideró que el “fuego amigo” fuese útil.

“Donald Trump fue el presidente más grande del siglo XXI y no voy a criticarlo en respuesta a este ataque tardío”, escribió Ramaswamy en una publicación en X.

El argumentó que estaba “preocupado” por Trump y recordó los momentos en los que ha defendido al expresidente, como cuando pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que anularan el fallo contra Trump en Colorado, o cuando prometió retirarse de la campaña de Maine y Colorado si eliminaban a Trump.

Ramaswamy justificó que deben votar por él porque “los multimillonarios que financian las demandas” contra el expresidente quieren reducir la carrera a un duelo entre él y Haley, para llevar a la exembajadora ante la ONU a la Casa Blanca. “ABRA LOS OJOS a la dura VERDAD: este sistema no se detendrá ante nada para mantener a este hombre alejado de la Casa Blanca”, escribió en otra publicación.

“No podemos caer en esa trampa. Dentro de 1 año, no miraremos atrás y diremos que nos sorprendió lo que sucedió. Nos castigaremos por no detenerlo”, escribió el empresario y candidato. “Le debemos a nuestros Padres Fundadores hacer lo correcto para nuestro país. Quiero salvar a Trump y salvar a este país. Hagámoslo juntos. No escucharás ningún fuego amigo de mi parte”.

Sigue leyendo:

• E. Jean Carroll no quiere que nuevo juicio contra Trump se convierta en un circo, pidiendo restringir los comentarios del expresidente

• ¿Cómo funcionan las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Explicado en 7 puntos clave

• Justicia ordena pagar a Trump casi $400,000 dólares a The New York Times y a tres periodistas