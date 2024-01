Brooklyn Nets temen que Nicolas Claxton pueda abandonar al equipo por la agencia libre

Los Brooklyn Nets se han convertido en uno de los equipos más afectados dentro de la NBA al ubicarse en la décima posición de la Conferencia Este de la NBA al cosechar una marca de 16 victorias y 22 derrotas que los mantiene a más de 13 juegos de distancia de la primera posición y con un esquema de avanzar a los playoffs de la liga de baloncesto de Estados Unidos bastante complicado.

Esta compleja situación se debe a la poca presencia de estrellas dentro de la plantilla que ha complicado el buen rendimiento del club dentro de los tabloncillos para poder sumar victorias que les permitan poder tener una cómoda ventaja sobre algunos de sus principales rivales para estar por lo menos en el Top-5 de la conferencia.

Uno de los jugadores que se ha convertido en una verdadera preocupación para los Brooklyn Nets es Nicolas Claxton, quien ha logrado un positivo desempeño en la presente temporada de la NBA y a pesar de eso podrían perderlo ante la inminente llegada de su agencia libre que podría permitirle firmar con un equipo más competitivo dentro de la liga para mantener vivas sus aspiraciones de quedar campeón.

El pívot, de 24 años, finaliza su contrato el próximo 1 de julio y desde la organización neoyorquina están planificando desde ya que pueden hacer para determinar si lo mantendrán en sus filas por más tiempo o si aprovecharán para cambiarlo antes de poder concluir su contrato actual; desde HoopsHype afirman que el centro podría irse por unos $20 millones de dólares, lo que pone a pensar a la directiva de la organización en si deben tomar la opción de presentarle un nuevo contrato o dejarlo fuera de sus planes.

“En nuestro negocio, nunca se sabe realmente qué va a pasar en cuanto a traspasos, contratos y todo eso. Pero he estado aquí cuatro años y Brooklyn ha sido enorme para mí. Sin duda ha jugado un papel muy importante en mi crecimiento y me encantaría estar aquí. Pero veremos cómo se resuelve eso. Simplemente lo estoy tomando día a día”, dijo Claxton en una entrevista ofrecida a The New York Post.

A pesar de que Claxton ha sufrido algunos problemas físicos que han complicado su rendimiento en la presente temporada de la NBA ha logrado dejar sólidos números que lo convierten en una de las figuras clave dentro de la institución neoyorquina al dejar un promedio de 12,2 puntos, 9,9 rebotes y 2,3 tapones por partido; a pesar de estos resultados el pívot tendrá que convencer al equipo con su desempeño para que puedan determinar si realmente lo deben mantener en el club, cambiarlo o liberarlo.

“Nuestro trabajo es permanecer en el presente y no preocuparnos por el mañana, sino por el próximo partido, sea cual sea el rival. Así que simplemente mantente saludable. Todo lo demás, incluido el nuevo contrato, se arreglará. Ahora mismo, tenemos que concentrarnos en tratar de ganar juegos y luego, a nivel personal, simplemente dar la mejor versión de mí mismo para mi equipo”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Pitbull Cruz pide la ayuda de Floyd Mayweather para poder enfrentarse contra Ryan García

–Luto en el Rally Dakar: Falleció el piloto español Carles Falcón tras un grave accidente

–Yolanda Andrade cuenta todos los detalles sobre su relación con Julio César Chávez