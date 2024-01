Presidente del GOP de Iowa predice una “gran participación” en los caucus a pesar del clima

El presidente del Partido Republicano (GOP) de Iowa predijo que habrá una “gran participación” en las asambleas electorales del lunes por la noche a pesar de las temperaturas bajo cero. Iowa es el primer estado en celebrar las primarias republicanas.

“Realmente creo que ahora, mientras no haya hielo que haga imposible viajar y mientras no tengamos condiciones de apagón, ni nieve, creo que las temperaturas son lo que menos me preocupa en términos de deprimente participación. Los habitantes de Iowa saben cómo vestirse para eso”, dijo el presidente del Partido Republicano de Iowa, Jeff Kaufmann, a los periodistas en un evento de Bloomberg el domingo, según reportó The Hill.

En Des Moines, capital de Iowa, se esperan temperaturas por debajo de los -20 grados. Además, la sensación térmica en algunas partes de Iowa alcanzará los -40 grados el lunes, advirtieron los meteorólogos, y las temperaturas rondarán los grados negativos.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha advertido que la piel expuesta a este frío se puede congelar en solo diez minutos.

“Les estamos advirtiendo, por supuesto, pero por lo que estoy escuchando, por lo que estoy viendo en las manifestaciones, por lo que he estado hablando hoy con docenas de presidentes de comités y capitanes de distrito, apagando incendios aquí y Allí creo que habrá una gran participación”, añadió Kaufmann.

El presidente del GOP en ese estado dijo que una fuerte participación en las asambleas electorales podría ayudar a que Iowa siga siendo la primera contienda en las elecciones presidenciales de 2028.

“Personalmente, estoy entusiasmado con eso porque debo defender que para 2028 merecemos tener esto. Nos comportamos de manera sólida en este tipo de condiciones. Iowa definitivamente merecerá ser el primero en la nación”, comentó Kaufmann.

Optimismo, pero menos que en 2016

No obstante, días antes el presidente del GOP en Iowa dijo a The Hill que esperaba una cierta caída en la participación en las asambleas partidistas con respecto a 2016, la última vez que el Partido Republicano tuvo una carrera por la nominación disputada.

Kaufmann anunció que hay 1.567 sitios de asambleas electorales en todo el estado, “por lo que habrá miles de habitantes de Iowa con menos de cinco millas para viajar”.

La dirección del Partido Demócrata, en cambio, ha roto este año con la tradición y no arrancará su proceso de primarias en Iowa, sino que pretende hacerlo el 3 de febrero en Carolina del Sur.

Hay que recordar que los caucus son asambleas de vecinos que fueron convocadas este lunes a las 7:00 p.m. horas en centenares de colegios e iglesias de todo el estado.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Senador Chuck Schumer presentará al Congreso de EE.UU. proyecto de ley para evitar cierre de gobierno

– 81% de los votantes republicanos coinciden con Trump en que los inmigrantes “envenenan la sangre”

– Vivek Ramaswamy reaccionó a las duras críticas de Donald Trump: “Es una medida desafortunada”