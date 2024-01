Christina Applegate recibe emotiva ovación en los Emmy

Los asistentes de la ceremonia de los premios Emmy 2024 rindieron honor a la actriz Christina Applegate, quien apareció en el escenario para dar a conocer a uno de los ganadores de la noche.

La estrella de la serie “Dead to Me” llegó al escenario con dificultad para caminar y con la ayuda de un bastón; incluso el presentador Anthony Anderson la apoyó para que pudiera subir las escaleras.

Christina Applegate reveló en 2021 que le diagnosticaron esclerosis múltiple y a partir de ese momento no ha tenido las mismas oportunidades que tenía en su carrera.

Al ser ovacionada de pie por asistentes como Selena Gómez, Jeremy Allen, Jessica Chastain, Tim Burton y Jeff Bridges, la actriz comenzó a sollozar, pero después procedió a bromear sobre su estado de salud.

“Muchas gracias. Oh, Dios mío. Me están avergonzando con la discapacidad al ponerse de pie. El cuerpo no es producto de Ozempic”, bromeó haciendo burla del medicamento para la diabetes tipo 2 que algunos famosos han utilizado como suplemento para perder peso.

La 75 edición de los premios Emmy llega cuatro meses después de su fecha de original y luego de un año de turbulencia en Hollywood.

Las huelgas de actores y guionistas, los cambios radicales hacia el streaming y el desmantelamiento del calendario televisivo tradicional significan que los ganadores que se darán a conocer durante la ceremonia se decidieron hace meses.

