El emotivo homenaje a Matthew Perry en el In Memoriam de los premios Emmy

El actor Matthew Perry, quien falleció en octubre en su casa de Los Ángeles, fue objeto de un emotivo homenaje durante el segmento In Memoriam de los premios Emmy 2024.

El cantante y compositor Charlie Puth y el dúo The War and Treaty interpretaron una versión en vivo del tema “See You Again” en el marco del tributo, que recordó también a otras celebridades fallecidas en 2023 como Len Goodman, Lance Reddick, Alan Arkin, Paul Reubens, Barbara Walters, Angela Lansbury y Kirstie Alley.

La academia de televisión estadounidense dejó para el final del homenaje la imagen de Perry, momento de la gala en el que sonó una versión al piano de la cortina musical de la serie “Friends”, “I’ll Be There For You”, de The Rembrandts.

Cabe señalar que v arios nombres notables de artistas que murieron el año pasado no fueron incluidos en el segmento In Memoriam de la ceremonia.

El recuerdo de Ryan O’Neal, Julian Sands, Raquel Welch, Ray Stevenson y Jerry Springer estuvo ausente en el Peacock Theatre de Los Ángeles, lo cual fue señalado por algunos familiares y por varios usuarios en las redes sociales.

Sigue leyendo:

· Jennifer Aniston dijo la petición para honrar la memoria de Matthew Perry

· Christina Applegate recibe emotiva ovación en los Emmy

· Premios Emmy 2024: lista de ganadores de la noche