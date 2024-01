Jenni Hermoso denuncia amenazas en su contra tras el caso Rubiales: “Aumentaron los haters”

La futbolista española y actual campeona del Mundial de Fútbol Femenil, Jenni Hermoso, decidió ofrecer su primera entrevista en televisión luego de la polémica que vivió con el antiguo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en el programa Planeta Calleja y donde sorpresivamente reveló muchos detalles que ha vivido luego de la competencia organizada por la FIFA.

En sus declaraciones habló sobre los sucesos más importantes de su vida y los peores momentos que han marcado su carrera como el beso de Luis Rubiales. Sin embargo, la jugadora afirmó que a pesar de haberlo pasado “muy mal”, esto le ha servido para ayudar a “las voces que no se escuchan” y que usualmente son víctimas de algún tipo de acontecimiento como el que ella vivió.

“Tras todo lo del Mundial, aumentaron los ‘haters’. Te llegan mensajes por redes sociales y oyes cosas que no son de tu agrado. Me han llegado a decir: “Como te vea, te apuñalo”. O desearme que me rompa las rodillas. Me ha afectado en lo emocional y en la personalidad. Pero también para bien, porque tengo millones y millones de mensajes buenos”, expresó.

“En todo momento he hecho lo que creía que era correcto. Todas mis compañeras pensamos que hemos hecho algo bonito para la sociedad. Para las niñas, mujeres… Jamás hemos comparado casos con lo que nos ha pasado. Lo que hacemos es tomar esto como punto de partida para no llegar a cosas mucho más graves”, agregó Hermoso en sus declaraciones.

La atacante también afirmó que es importante lograr una igualdad salarial en el mundo del deporte debido a que las jugadoras que más cobran en el mundo tienen un salario estimado de un $1 millón de dólares, mientras que existen algunas figuras deportivas como Cristiano Ronaldo que reciben contratos de hasta $200 millones de dólares.

“Una de las jugadoras que más cobran en el mundo tienen un sueldo de alrededor de un millón. Las grandes estrellas masculinas pueden ganar 200. Somos conscientes de que no vamos a generar eso. Nunca hemos dicho que queremos cobrar como Messi. Pedíamos un salario para vivir. Somos muy pocas las privilegiadas que podemos vivir del fútbol. Me da rabia que digan que somos caprichosas y egoístas. Pedimos lo mínimo para ser futbolista”, enfatizó.

Con el tema de Luis Rubiales, Jenni Hermoso detalló que siente mucha rabia por lo que vivió tras ganar la Copa del Mundo debido a que ese acto marcó uno de los momentos más importantes de su carrera profesional y evitó que pudiera celebrarlo como ella lo esperaba.

“El ganar el Mundial… no hay nada que pueda superar ese momento. Pues todavía no he podido revivirlo por todo lo que vino después. Me da rabia. Tenemos miles de fotos para seguir recordando que éramos campeonas. Era el mejor momento de mi vida. No tenía ni idea de lo que iba a pasar después. Cuando sucede lo del beso, yo sigo. Sigo riendo. Cómo no iba a seguir sonriendo. Me juzgan porque sonreía. Yo no busqué ese momento. No tenía nada pensado. Todo el mundo lo estaba disfrutando, España alucinaba con nosotras. Lo que vino después fue peor, se me posicionó y se me estropeó el mejor momento de mi vida”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Esteban Andrada asegura que Rayados se encuentra en deuda con la afición para este Clausura 2024

–Juan Escobar habla sobre su posible salida de Cruz Azul: “Me quedo con el cariño de la afición”

–New York Mets y los cinco grandes prospectos que esperan impulsar su temporada 2024 en Grandes Ligas