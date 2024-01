Juan Escobar habla sobre su posible salida de Cruz Azul: “Me quedo con el cariño de la afición”

El defensor de la Máquina de Cruz Azul, Juan Escobar, decidió acabar con los rumores sobre su actualidad dentro del equipo que inició su andar por el torneo Clausura 2024 de la Liga MX y decidió hablar sobre su posible salida de la institución debido a unas diferencias que ha registrado con el director técnico Martín Anselmi; esto ha generado que la directiva del club se encuentre en un complicado proceso para decidir si será desvinculado o se mantendrá dentro del club.

Escobar dijo presente este lunes en las instalaciones de la Máquina de Cruz Azul junto a su representante y al momento de salir decidió ofrecer unas declaraciones a los medios de comunicación ante no ofreció mayores detalles sobre lo que traerá su futuro; a pesar de esto destacó que una de las cosas que más ha querido en el club desde que vistió sus colores ha sido el cariño de las personas.

“Como dije en su momento yo voy a hablar y ahí vemos que pasa… lo digo en su momento no quiero decir nada fuera de lugar. Sí me voy, y no estoy asegurando nada, si me voy no es con los campeonatos que gané sino que me voy con el cariño de la gente”, expresó el defensor en sus declaraciones.

El paraguayo destacó que su representante conversó con el directivo deportivo de los cementeros, Iván Alonso, para resolver su situación aunque detalló que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo; asimismo enfatizó que todavía queda pendiente otra reunión en la que esperan poder llegar a un acuerdo en el que ambas partes resulten beneficiadas para el presente campeonato azteca.

Se pudo conocer que el jugador entrenó por separado de sus compañeros debido a que a pesar de no estar en los planes de Martín Anselmi debe seguir cumpliendo con su contrato y presentarse en las instalaciones de La Noria para poder mantener un buen ritmo de competencia que le permita mantenerse como una de las figuras más destacadas en la defensa de la organización que se encuentra en la búsqueda de iniciar con los mejores resultados posibles para poder cambiar el desempeño negativo que registraron en los años anteriores.

Para finalizar, Juan Escobar detalló que el mayor dolor que tendrá en caso de abandonar las filas de la Máquina de Cruz Azul será el de dejar a la afición que siempre le mostró un gran cariño por el papel que brindó en el terreno de juego; con estas palabras quita mérito al no haber podido levantar un trofeo de campeón con el equipo debido a que llegó después de la última conquista de la institución cementera.

“La verdad el cariño de la gente desde el día uno siempre me recibieron bien y pase lo que pase y si me voy, no estoy asegurando nada, si es que me voy, no me voy con los campeonatos que gané, me voy contento con el cariño de la gente y eso es lo más importante. Me va a doler bastante, aún no sé qué va a pasar todavía tengo que hablar y después vemos”, concluyó.

Es importante resaltar que los celestes debutaron con una derrota 1-0 ante el Club Pachuca tras un soberbio gol marcado en el minuto 78 por el delantero venezolano Salomón Rondón, quien se encargó de aplastar las aspiraciones del equipo en arrancar sumando puntos en este torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

