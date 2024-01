Padre de Erling Haaland hace desagradable gesto tras el triunfo de Lionel Messi en The Best

La entrega del premio The Best al mejor jugador del año estuvo marcada de muchas sorpresas al resultar ganador el delantero argentino del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi, para superar así a las grandes figuras del balompié europeo como lo son el noruego Erling Haaland (Manchester City) y el francés Kylian Mbappé (París Saint Germain).

Uno de los sucesos que más generó polémica en esta premiación fue justamente la reacción que realizó el histórico futbolista noruego y padre de Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, quien no pudo ocultar el descontento que sintió al ver que Lionel Messi era anunciado como el mejor jugador del planeta a pesar de que su hijo había alcanzado la gloria en cada una de las competencias en las que participó.

Alf-Inge Haaland se llevó todas las miradas de las redes sociales y los amantes del fútbol debido a que en medio de aplausos por parte de los presentes el padre del jugador del Manchester City realizó un claro gesto de desagrado; el hecho demostró que no estaba para nada de acuerdo con la decisión de la FIFA al haber quedado empatado con el argentino de 36 años.

La cara de papá Haaland…. pic.twitter.com/kqQPjdrY6N — FCBSeny (@FCBseny) January 15, 2024

Las cámaras de televisión fueron las encargadas de captar el momento en el que el exjugador noruego realizó el gesto de desaprobación por la decisión de entregarle el premio The Best a Messi.

Es importante resaltar que Erling Haaland era el favorito para llevarse este premio al haber ganado la Champions League, Premier League, Mundial de Clubes, FA Cup y Supercopa de Europa con el equipo de la Premier League de Inglaterra a lo largo del 2023; sin embargo el resultado no ser el que muchos esperaban.

Es importante resaltar que Lionel Messi no estuvo presente en la gala del premio The Best de manera física o por un mensaje audiovisual, lo que demuestra que él tampoco estaba de acuerdo con la decisión tomada por la FIFA.

