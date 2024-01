Ariana Grande revela la fecha de estreno y las portadas de su nuevo álbum “Eternal Sunshine”

Ariana Grande ha vuelto de manera oficial a la escena musical. Y es que luego de alejarse durante un largo periodo de los estudios de grabación, la también actriz reveló, este día, la fecha de estreno de “Eternal Sunshine”: 8 de marzo de 2024.

Cabe recordar que durante las últimas semanas, la artista se ha apoyado en sus redes sociales para brindar pequeñas pistas y detalles de lo que sería su nuevo material discográfico. Sin embargo, fue en recientes horas que la intérprete de “Thank U, Next” decidió “lanzar la casa por la ventana” y revelar de una vez por todas la fecha de estreno de su trabajo así como las portadas que lo acompañarán.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante publicó 3 fotografías que se convertirán en las portadas de “Eternal Sunshine”. En la primera, se puede ver una parte del rostro de Grande desenfocado. Cabe recordar que esta misma fotografía fue la primera que Ariana reveló en la primera publicación que hizo referente a su nuevo álbum en diciembre de 2023.

En la segunda de ellas, se puede ver a la artista colocar sus manos cerca de su frente mientras cierra los ojos e inclina levemente su cabeza hacia la derecha. En la última instantánea, la intérprete de “”Side to side” coloca sus manos sobre sus ojos a la par que esboza una leve sonrisa.

¿De qué tratará “Eternal Sunshine” de Ariana Grande?

A pesar de que aún es escasa la información referente al concepto de “Eternal Sunshine” y lo que se podrá escuchar en él, la artista estrenó, hace solo unos días, el videoclip de su primer sencillo “Yes, And?”, dando algunos destellos de lo que podremos esperar.

Sin embargo, y de acuerdo con otras pistas que la actriz de “Don’t Look Up” ha brindado, no cabe duda que tomó inspiración de la icónica cinta de Michel Gondry “Eternal Sunshine of Spotless Mind” para su nuevo material.

Y es que durante el primer anuncio de “Yes, And?”, la artista difundió las coordenadas de uno de los lugares más emblemáticos de la película protagonizada por Kate Winslet y Jim Carrey, quien curiosamente cumple años este día, 17 de enero. Cabe recordar que la cinta aborda el tema de la ruptura de una persona y los métodos a los que recurren ambos personajes para “olvidar” lo que vivieron juntos.

En el caso de Ariana Grande, cabe recordar que la actriz de “Wicked” se divorció recientemente de Dalton Gómez luego de una relación de más de 2 años. Tras esto, la estadounidense ha sido relacionada con el también actor Ethan Slater, con quien compartió créditos en la cinta inspirada en el musical de Broadway.

Aunado a todo lo anterior, el lanzamiento de “Eternal Sunshine” coincidirá con la celebración del Día Internacional de la Mujer. A semanas del estreno de su nuevo álbum, no cabe duda que la actriz ha “encendido” el ánimo de su público, ya que su primer sencillo “Yes, And?” ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones en Spotify a nivel global.

