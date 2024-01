Reportan que el mexicano Andrés Guardado dejaría el Betis para unirse al Club León de la Liga MX

La carrera futbolística en Europa del mexicano Andrés Guardado podría estar llegando a su fin próximamente. De acuerdo con informes de EFE y TUDN, el centrocampista del Real Betis estaría considerando regresar a la Liga MX con el Club León.

Esto surge después de que el presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, anunciara en sus redes sociales que podría haber una sorpresa (“bomba”) en la Liga MX para el Clausura 2024. Este mensaje fue compartido en la red social X con emojis de un reloj y varias bombas.

Andrés Guardado, quien ha jugado en el fútbol europeo durante más de 16 años con etapas en España, Alemania y Países Bajos, podría retornar al fútbol mexicano con el equipo esmeralda a la edad de 37 años. No obstante, aún tiene un contrato en vigor con el Betis hasta junio de este año.

⏰💣💣💣💣💣💣 — Jesus Martinez M. (@jmartinez_leon) January 16, 2024

A pesar de ser el ex capitán de la Selección Mexicana y haber participado en cinco Copas del Mundo de la FIFA, Guardado no logró regresar al Atlas, su club de corazón, al no cumplir con el perfil que el equipo buscaba. Sin embargo, en la recta final de su carrera, todo indica que regresará a México, posiblemente con otros colores.

Según informes de EFE, el mediocampista mexicano está en proceso de negociar la rescisión de su contrato con el equipo verdiblanco. En caso de concretarse esta operación, Guardado regresaría a su país más de tres lustros después de su partida, ya que dejó el Atlas en el verano de 2007 para unirse al Deportivo de La Coruña.

Guardado, de 37 años, habría solicitado recientemente la rescisión de su contrato “a cambio de una cantidad simbólica”, según una fuente del Betis citada por EFE. Esto permitiría al Betis liberarse de una considerable carga salarial para realizar posibles fichajes en este mercado invernal.

Las negociaciones para la rescisión del contrato están en una fase avanzada, al punto de que el Betis ha preparado un pequeño homenaje al futbolista tapatío, quien ostenta el récord de extranjero con más partidos oficiales en la historia del club.

En octubre pasado, Andrés Guardado superó los 207 partidos de Denilson de Oliveira con la camiseta verdiblanca, y hasta el momento ha acumulado 218 partidos con el Betis desde su llegada en el verano de 2017, incluida la final de la Copa del Rey ganada en 2022.

Con esto, Guardado regresaría a México después de conquistar dos títulos de la Eredivisie con el PSV Eindhoven y dos Supercopas de Países Bajos, así como un título de LaLiga 2 con el Deportivo La Coruña en España y una Copa del Rey con el Betis.

Pellegrini aseguró que será “una pérdida importante”

Por otra parte, el técnico bético Manuel Pellegrini prácticamente confirmó la salida del tapatío del conjunto de Sevilla. En declaraciones ofrecidas al diario ABC de España, Pellegrini dijo que la baja del mediocampista mexicano es “una pérdida importante”.

“Es una perdida muy importante, cuando se van líderes importantes, después de Luís Felipe, el liderazgo de grupo que era muy importante, creo que a salida de Andrés va a ser… si se produce, va a ser una pérdida importante. Era el capitán, además tiene un espíritu de grupo muy fuerte, de exigirle a todo o mundo, además con una trayectoria y con un rendimiento atrás de él”, expresó Manuel Pellegrini.

