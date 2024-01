Ariadna Gutiérrez cuenta las razones por las que decidió habitar ‘La Casa de los Famosos 4’

La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez se prepara para ‘La Casa de los Famosos 4’, que empieza el 23 de enero en la cadena Telemundo.

En una entrevista con el programa ‘En Casa con Telemundo’, la ex reina de belleza dijo que hay dos poderosas razones para que ella haya aceptado entrar a la competencia. “La primera es que mi mamá es la fan número uno de este show, no hay un día que mi mamá no estuviera viendo Telemundo y ‘La Casa de los Famosos’ y la segunda es que me hacía mucha falta de conectar con mi público latino, desde hace muchos años no tenía el chance de hacerlo y sé que esto va a ser perfecto para ello”.

La Miss Colombia, recordada porque le quitaron la corona en el 2015 debido a un error del presentador Steve Harvey, dijo que va sin estrategias, porque su intención es disfrutar de la experiencia y conocer a los otros participantes.

“Voy a dejar que la gente muestre un poquito más y no lanzarme”, afirmó.

Una de las cosas que cree que le puede molestar dentro de la casa es la suciedad. “Esa va a ser mi prueba, trato siempre de tener todo organizado”.

Aleyda Ortiz y Chiky Bombom interactuaron con Ariadna y le mostraron varios objetos que necesitaría para estar dentro de la casa.

Entre las cosas que le dieron estuvo una corona, un traje de baño que le regaló Maripily Rivera, entre otras prendas de ropa.

La colombiana indicó que se llevará muchos productos de belleza para cuidar su piel, pues es algo que no quiere descuidar mientras esté participando.

Algunos usuarios le mostraron su admiración a la Miss Colombia y desde ya creen que podría ganar: “Bella colombiana y educada”, “Bella, apoteósica, mi apoyo total”, “Ella ganará por bella”.

Desde ya la también presentadora de 30 años de edad se prepara para formar parte de esta competencia, en la que el apoyo del público es fundamental para avanzar y lograr ganar.

Recordemos que en las ediciones anteriores han ganado Alicia Machado, Ivonne Montero y Madison Anderson Berrios. Tres espectaculares mujeres que conectaron con el público y forman parte de las triunfadoras del famoso reality show.

