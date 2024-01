Enrique Iglesias revela la canción que más adoran sus hijos de su carrera

Enrique Iglesias ha comenzado a vivir una etapa completamente diferente y especial en su vida. Y es que luego de que en noviembre pasado anunciara su retiro de los escenarios, más no de la música, el español se ha concentrado enteramente en la razón principal de su adiós: su familia.

A través de una entrevista concedida al medio “Today”, el intérprete de “Héroe” narró un poco de su “nueva vida”, en donde ha tenido la oportunidad de disfrutar de sus hijos, Lucy y Nicholas, de 5 años, y Mary de 3 años, así como de su esposa, la afamada ex tenista rusa María Sharapova.

Sin embargo, y de acuerdo con lo revelado por el también actor, su propia familia le ha recordado constantemente su amplia y extensa carrera musical gracias a una acción que sus hijos “adoran” hacer cuando el español los recoge del colegio: cantar su canción favorita de la carrera de su padre.

Enrique Iglesias anunció su retiro de los escenarios en noviembre de 2023. Crédito: AFP / Getty Images

¿Cuál es la canción favorita de los hijos de Enrique Iglesias?

Según lo dicho por Iglesias, en cada ocasión que espera a sus hijos en la salida del colegio y suben al coche, estos comienzan a entonar uno de los temas más importantes en la vida del cantante y que le “abrió” las puertas en el mercado anglosajón: “I Like It”.

Siempre que voy a recogerlos al colegio, Mary empieza a cantar “I Like It”, y luego empiezan a cantarla todos juntos. Es lo más bonito del mundo. Es su canción favorita” Enrique Iglesias – Cantante

Incluso, el español mencionó que al coro también se une su esposa con la finalidad de hacer más amena y divertida la escena familiar. Cabe destacar que, de acuerdo con el artista, sus hijos no han sido testigos de sus shows debido a su corta edad.

Sin embargo, lo anterior no evitó que, de manera reciente, su hijo Nicholas lo viera por primera vez durante un ensayo: “Mi hijo cuando me vio en el ensayo, fue como ‘¿Qué?’. Porque él me ha visto muchos videos musicales y videos en el escenario de mi actuando, pero poder verlo en persona, la traducción y las luces, fue como ‘oh, Dios mio’”.

¿Cómo vive Enrique Iglesias su nueva etapa?

Además de los “regalos” que recibe Enrique Iglesias a diario de parte de sus hijos, el español se ha tomado muy en serio el tema de la privacidad. Y es que de acuerdo con nueva información, el hijo de Julio Iglesias ha realizado diversas modificaciones a su mansión en Miami, Florida, con la intención de mejorar la seguridad.

Enrique Iglesias y María Kurnikova se casaron en secreto hace unos años. Crédito: AFP / Getty Images

Por lo anterior, Enrique y su esposa “levantaron” un enorme muro en el jardín trasero de su propiedad para que sus hijos puedan salir y divertirse sin la preocupación de ser capturados por paparazzis.

