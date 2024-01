Hombre mató a su cuñado enfermero en el hogar que compartían: acusación en Nueva York

Ashley Heshmat (44) fue detenido y acusado como sospechoso de matar a su cuñado, el enfermero Justin Bishop (48), en el hogar que compartían en Albany, capital de Nueva York.

Crystal Heshmat, hermana del sospechoso y esposa separada de la víctima, dijo que llamó al Departamento de Policía de Albany para solicitar un control de bienestar alrededor de las 8 p.m. del sábado, diciendo: “Justin podría estar herido y Ash podría haberlo lastimado”.

Bishop había trabajado como enfermero durante 23 años y fue encontrado muerto la mañana del domingo en su casa en 23 Rose Court.Tenía varios cortes en la cabeza y el cuello, según NBC News.

Su esposa insinuó que si la policía la hubiese escuchado se habría evitado la tragedia, destacó Times Union. “Mi hermano tenía muchos problemas y estábamos tratando de ayudarlo”, dijo Heshmat, afirmando que él padecía diferentes enfermedades físicas y luchaba con su salud mental. “Habíamos intentado (conseguirle ayuda)”.

Ella se había mudado de la casa con su hijo menor de edad a Pensilvania, dejando a su hermano y a su esposo compartiendo el hogar en Nueva York. “Estábamos preocupados por la seguridad de nuestro hijo ante Ash”, dijo en referencia al ahora detenido por homicidio.

Crystal dice que el oficial que realizó un control de bienestar inicial el sábado por la noche sólo habló con su hermano y no con su ex marido cuando visitó la casa. Más tarde ella rogó que realizaran una búsqueda más exhaustiva, pero dice que le respondieron que eso no era posible a menos que ella misma, que vive a cinco horas de distancia en Pensilvania, fuera en persona a ver a la policía en Albany.

Heshmat describió las interacciones frustrantes que ella, el hermano de Bishop y un amigo tuvieron durante el fin de semana mientras intentaban que la policía tomara sus preocupaciones más en serio. Los tres hicieron múltiples llamadas entre las 8 y 11 p.m. del sábado después de que Bishop faltara a sus citas el viernes por la tarde.

“El oficial/oficiales hicieron su debida diligencia y siguieron los protocolos apropiados al responder a esta llamada”, dijo la portavoz de la policía de Albany, Megan Craft, sobre el control de bienestar del sábado por la noche.

Heshmat dijo el martes que no había hablado con su hermano desde que fue arrestado el domingo. Fue internado en el Albany Medical Center y debe regresar a la corte este viernes. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica, incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales, y unos 65 homicidios anuales.

