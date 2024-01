La llamada que hizo Derek Rosa al 911 tras asesinato de su madre: “Ella está muerta, señorita”

Nueva York – En una llamada al 911, Derek Rosa, de 13 años, confesó haber matado a su madre Irina García a puñaladas en el apartamento que compartían en Hialeah, Florida.

Por los hechos reportados la noche del 12 de octubre del año pasado, el menor es juzgado como adulto en el condado Miami Dade bajo cargos de asesinato en primer grado.

Sin embargo, aunque para las autoridades esta evidencia podría resultar contundente en el caso contra el menor, para algunos usuarios de redes sociales, la prueba presenta inconsistencias.

Cibernautas que iniciaron una campaña de firmas en Change.org pidiendo que “salven a Derek” han planteado dudas sobre la responsabilidad del menor en el crimen en parte haciendo alusión a esa llamada. Según mensajes de algunos de los que respaldan la iniciativa en internet, se escucha una voz de fondo mientras Rosa alerta de la escena al personal del sistema de emergencias.

Parte del argumento de simpatizantes del menor es que deberían investigar a su padrastro en relación con el crimen.

Los fiscales del caso no han señalado que el hombre esté siendo investigado o que sea sospechoso de los hechos. Por ende, cualquier argumento en redes sociales en este momento siguen siendo especulaciones de la comunidad virtual.

En vista de la controversia que ha generado la llamada, desglosamos, en detalle, en este artículo el intercambio de Rosa con la despachadora del 911, e incluimos el audio de la Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade divulgado públicamente por varios medios.

¿Qué declaró Derek Rosa a la despachadora del 911?

Durante todo el intercambio, Rosa se escucha lloroso y asustado, pero cooperador con las autoridades.

“¿En qué le podemos ayudar”?, pregunta en español la despachadora del sistema, según el audio que divulgó la cadena Univision.

A lo que Rosa le pregunta que si puede hablar en inglés.

A partir de ese momento, el intercambio transcurre en ese idioma.

El joven pide que envíen a policías al lugar donde vive.

Cuando la mujer le solicita la dirección, Rosa señala que la desconoce.

“¿Estás solo con tu mamá?”, indaga la despachadora.

A esto el menor responde: “No, mi hermanita está aquí. Está dormida”.

Seguidamente, la trabajadora pregunta: “¿Mataste a tu mamá?”. La respuesta no se escucha claramente.

La mujer procede a preguntarle que dónde está el cuchillo que utilizó.

“Lo puse, déjame verificar, espera…”, pide Rosa. “Lo puse en el piso, adentro de…No espera, ¿dónde está?”, continúa.

“No puedo encontrar el cuchillo”, prosigue el sospechoso.

“¿Y dónde está tu hermana?”, cuestiona la despachadora.

“Ella está en su cuna dormida”, replica.

“Ella solo tiene como una semana de nacida”, contesta Rosa a la pregunta de la edad de la pequeña.

“Y tú no la tocaste, ¿correcto?”, señala la trabajadora del 911.

“No, yo no la toqué; yo no quería tocar a mi hermana”, insiste.

“Ok, yo necesito que encuentres la dirección, porque yo no sé dónde tú estás ahora mismo”, le pide la mujer. A esto, Rosa responde que tratará de hallar el correo.

“Ella está muerta, señorita”

“Necesito saber si tu mamá está respirando”, añade la despachadora.

“Ella está muerta, señorita”, declara Rosa.

“Ok, y, ¿por qué hiciste eso?”, cuestiona.

Rosa contesta lo siguiente: “Hay sangre por todo el piso”.

“Ok, ¿por qué mataste a tu mamá?”, insiste la otra.

“Mi padrastro tiene dos armas, tiene un Glock 19 y también tiene una Beretta algo”, agrega el joven.

“Tiene la Glock 19 con él”, continúa Rosa.

“La Beretta la tengo conmigo”, especifica. “Yo iba a matarme, pero no quería, no quería”.

Mención a su padrastro

La despachadora procede a indagar si el padrastro se encuentra con él, a lo que el muchacho responde: “¿Mi qué?”.

“Tu padrastro”, repite la mujer.

“No, él es un camionero, y él maneja muy lejos”, contesta.

“¿Y tienes armas en la casa?”, pregunta la despachadora.

“Solo una. El tiene la otra consigo”, detalla.

“¿Y dónde está el arma ahora mismo?”, continúa.

Rosa replica: “En la sala. Yo la cargué, tiré hacia atrás la corredera, pero yo no disparé”.

“¿El arma está asegurada o esta en la sala en alguna parte?”, prosigue.

“No, yo la tengo al lado mío aquí en el sofá”, responde y le pregunta si debe quitarle las balas.

“No toques nada. Deja todo donde está”, le ordena la mujer.

La otra persona le repite que necesita que le dé la dirección de la vivienda.

“Alguien está llamando a mi mamá, ¿qué hago?”, alerta el joven.

“No contestes, necesito que me consigas la dirección, eso es lo que necesito”, repite la despachadora.

“Ok, ok, ok, trataré de encontrarla”, responde y le pide que espere.

“Lo siento, lo siento”, agrega el muchacho mientras parece estar buscando la información que se le solicitó.

En el interín, la mujer pregunta: “¿Crees que hay algo que podamos hacer por tu mamá?”.

“Perdón, ¿por mi mamá? Estoy buscando en sus cajas ahora mismo y no puedo encontrar ningún papel”, contesta.

“¿Quieres que diga el nombre de mi padrastro?”, continúa el presunto asesino.

“¿El nombre de tu padrastro?”, replica la despachadora, a lo que Rosa responde que “sí”.

El adolescente procede a identificarlo como Frank Ramos.

“Necesito saber que tú no tienes ninguna pistola o cuchillo contigo”, señala la empleada del sistema de emergencias.

“Hay un cuchillo en mi cuarto y un arma de fuego en el sofá”, revela el chico.

“Necesito que te mantengas alejado de estos. Ponlos en un lugar seguro donde los oficiales puedan verlo”, pide la fémina.

Rosa gritó de repente

“Entonces, ¿qué hago…?”, indica Rosa, quien no logra terminar la pregunta porque comienza a gritar.

“Disculpa, disculpa…”, el resto de su explicación no se entiende.

“¿Qué pasó”, pregunta la otra persona en la línea.

“Algo se cayó de mi mamá que me asustó”, señala.

“¿Algo se cayó de donde?”, indaga.

“Era…ella tiene unos bolsos y uno de ellos de los bolsos se cayó”, explica el menor.

Posteriormente, Rosa expresa que cree haber encontrado la dirección de la vivienda y se la pasa.

Rosa además le manifiesta a la despachadora que le avisó a amigos de lo que había hecho y que les envió fotos de la escena.

El menor se refería a dos imágenes del cadáver de García y una tipo selfie en la que saca la lengua y saluda con su mano ensangrentada.

El acusado habría remitido estas imágenes a un amigo de videojuegos por internet al que solo identificó como “Sweeden”.

La anterior es solo una de las confesiones que Rosa hizo a las autoridades sobre la comisión del crimen.

En una entrevista con dos detectives al día siguiente del asesinato, Rosa detalla cómo asesinó a la mujer mientras dormía.

En ninguna de las instancias, el acusado ha especificado por qué le quitó la vida a su progenitora.

Los hechos se reportaron el 12 de octubre. Rosa llamó al 911, a eso de las 11:30 p.m., poco después del ataque.

En la embestida, García, quien tenía 39 años, fue apuñalada unas 46 veces mientras dormía. Aparte, Rosa le habría cortado el cuello.

