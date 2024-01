La Reina de Margarita tendrá su propia serie al más puro estilo de “The Crown”

La reciente abdicación al trono por parte de la Reina Margarita de Dinamarca, ha convertido a la longeva monarca en el epicentro de un gran número de noticias, miles de conversaciones y uno que otro rumor respecto a su decisión y su futuro.

Y es que no es para menos. La reina se convirtió en la primera monarca danesa en “dejar” el trono de manera voluntaria en casi 900 años de historia del reinado local. El rey Erik III fue el último en realizar la misma acción en 1146.

La reina firmó el pasado 14 de enero su histórica abdicación para dejar el trono danés en manos de su hijo, el ahora rey Federico X. Sin embargo, tal parece que la “despedida” de la monarca no será definitiva. Y es que de acuerdo con los canales TV 2 y Sam Productions, ya se está preparando una serie enfocada en la vida de la reina que, según los realizadores, seguirá el ejemplo de la alabada y exitosa “The Crown”.

Reina Margarita de Dinamarca dejó el trono de manera voluntaria. Crédito: AFP / Getty Images

¿De qué tratará la serie de la Reina Margarita?

Los escándalos interminables de la Casa Real Británica y el éxito en crítica y público de la serie de Netflix “The Crown”, que aborda algunos de los momentos más importantes e impactantes de la familia europea, demostraron lo “bien” que funciona un producto de este tipo.

Por lo anterior, y sin entrar aún en detalles sobre su producción, la serie de la Reina Margarita, que tiene por título provisional “By The Grace Of God” (Por la gracia de Dios), aprovechará el foco mediático de la monarca para enalzars su nombre y legado además de mostrar un “poco más” de los royals daneses.

Abarcará a toda la familia real para bien o para mal, en los suelos de madera de los palacios y en los dilemas políticos, pero ante todo ens una historia sobre una chica y su familia”.

De acuerdo con el comunicado emitido por las cadenas responsables de la producción, la serie mostrará cómo la monarca se convirtió en “una luz en la oscuridad” además de detallar la manera en la que se consagró como el símbolo de la esperanza y unidad en la Dinamarca ocupada.

Reina Margarita de Dinamarca dejará su lugar a su hijo Federico. Crédito: AFP / Getty Images

“By The Grace Of God” también “desnudará” a la reina danesa al mostrarla como una mujer joven que “tuvo que encontrarse a sí misma en el papel de regente, esposa y madre”. La serie contará con la participación de la productora Meta Louise Foldager Sørensen y estará a cargo de una idea del creador de la exitosa “The Killing” Søren Sveistrup.

Hasta el momento, y dejando de lado el comunicado lanzado este día, 18 de enero, la serie aún no cuenta con una fecha de estreno. Sin embargo, y de acuerdo con diversas fuentes cercanas a la naciente producción, esta comenzaría a rodarse en 2025. De igual manera, no se ha revelado el nombre de algún actor o actriz vinculado al proyecto.

