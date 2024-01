New York Mets retirarán números de Dwight Gooden y Darryl Strawberry el 14 de abril y el 1 de junio

Los uniformes números 16 y 18 de Dwight Gooden y Darryl Strawberry serán retirados en el Citi Field por los New York Mets esta temporada 2024.

Los Mets anunciaron que retirarían el número 16 de Gooden el 14 de abril y el número 18 de Strawberry el 1 de junio.

“Estábamos mentalmente locos en ese momento, así que necesitábamos mucha ayuda. Podríamos haber utilizado a todos los médicos y psiquiatras; probablemente se habrían escapado de nosotros cada vez porque éramos muy jóvenes y estábamos tan concentrados en lo que era estar en el campo y hacer lo que estábamos haciendo en el campo y no nos estábamos cuidando”, señaló Strawberry mediante una conferencia de prensa por Zoom.

Strawberry, de 61 años, fue ocho veces All-Star, incluidas siete durante su estancia con los Mets de 1983 a 1990. Bateó .259 con 335 jonrones, 1.000 carreras impulsadas y 221 bases robadas en 17 temporadas.

“Mi corazón y mi alma sangran de azul y naranja”, dijo Strawberry sobre los colores de los Mets. “Siempre ha sido y siempre lo será”.

“Sólo espero que Pete no se vaya porque terminé personalmente con muchos arrepentimientos por irme porque no hay nada como jugar en Nueva York. No hay nada como la atmósfera. No hay nada como los fanáticos. No hay nada como ser abucheados y los fans te hacen saber cuándo apestas”, dijo Strawberry.

Por su parte, Gooden, de 59 años, fue cuatro veces All-Star mientras jugaba para los Mets de 1984 a 1994, ganando el premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 1984 y el premio Cy Young de la Liga Nacional en 1985. Tuvo marca de 194-112 con efectividad de 3.51 y 2,293 ponches en 16 temporadas.

“Recuerdo que a veces lloré literalmente, fui a buscar drogas, lloré para ir a comprar alcohol. Eso es un problema. Es un problema mental”, dijo Gooden, recordando su última recaída en 2019. “La última vez, en lugar de ir a rehabilitación, me metí en un hospital psiquiátrico”.

Gooden tuvo marca de 157-85 con efectividad de 3.10 con 1,875 ponches para los Mets, y Strawberry bateó para .263 con 252 jonrones, 733 carreras impulsadas y 191 robos para Nueva York.

“Nunca estuve bien. Si hubiera estado bien, ¿qué podría haber hecho?”, dijo Strawberry. “Cuando era joven, pensé que esto iba a durar para siempre, que iba a estar pegando jonrones para siempre”.

Gooden relató haber sido rechazado por el gerente general de los Mets, Steve Phillips, cuando esperaba regresar para las temporadas de 1998 y 2000.

“Sus fanáticos siempre serán especiales para mí. Se preocuparon por mí y creyeron en mí cuando yo no creía en mí mismo y me dieron esperanza para seguir adelante”, dijo Gooden. “Eso es algo que no se olvida”.

