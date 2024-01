Artur Beterbiev regresó a Rusia con miras en Dmitry Bivol: “Quiero esa pelea”

El boxeador Artur Beterbiev regresó a su natal Rusia este jueves luego de haber alcanzado una contundente victoria por la vía del nocaut contra Callum Smith que le permite extender su marca ganadora y apuntar a uno de los mejores del mundo; a su llegada fue recibido en el aeropuerto de Moscú con el himno nacional y otras actividades musicales y danzas tradicionales como parte de su festejo por esta victoria que le permitió traerse varios cinturones a casa.

“Es muy lindo cuando te reciben así en tu casa, en tu tierra. Aquí se siente claro cuál es tu tierra. Y me da un poco de pena, pero ¿qué puedo hacer?”, expresó el peleador en declaraciones ofrecidas a Sport Express.

A pesar de esta felicidad por regresar a su hogar con una victoria, Beterbiev manifestó que su principal objetivo ahora es poder lograr llegar a un acuerdo para enfrentar a Dmitry Bicol y así alcanzar la unificación absoluta de los títulos de peso semipesados y demostrar que está en la élite del pugilismo mundial.

“Espero que la próxima pelea sea la de unificación con Bivol. Por ahora solo han sido conversaciones, pero quiero la pelea”, resaltó en sus declaraciones a la prensa.

Estas palabras por parte de Artur Beterbiev se debe porque Bivol reveló que él ya firmó contrato para la pelea y esto le pareció una clara falta de respeto al acuerdo por haber revelado dicha información cuando él se preparaba para enfrentar a Callum Smith. Sin embargo, los reporteros presentes le aclararon al ruso que su contrincante nunca dijo que firmó contrato, sino solo que aceptó un acuerdo para la pelea.

“Es un boxeador, y los boxeadores a veces nos olvidamos de lo que decimos. No lo juzguemos con dureza. Si firmó el contrato, bien por él. Yo he firmado contratos para otras peleas, y si firmo, peleo. ¿Cómo puede firmar un contrato para pelear conmigo si yo tengo una pelea en dos o tres semanas?”, detalló Beterbiev.

El campeón semi pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) dijo que desea poder enfrentarse contra Bivol, aunque detalló que no sucedería nada si no se llega a realizar y quedaría simplemente en un acuerdo no oficializado.

“No, ¿por qué me molestaría?. Siempre habrá alguien que quiera pelear. Yo he estado abierto a esta pelea desde hace cuatro o cinco años. Yo nunca he dicho que no quiera esta pelea. Siempre he estado dispuesto, y ya hice un par de peleas de unificación. Esta es una pregunta que habría que hacerle a él (Bivol), no a mí”, resaltó.

“No sueño con esa pelea. ¿Cómo explicarlo? Quiero la pelea, pero si algo no se da, ¿por qué tendría que entristecerme? En general, mi sueño era ser campeón olímpico, por eso entré al boxeo. Ni siquiera pensaba en el boxeo profesional en ese momento, solo pasó”, concluyó.

