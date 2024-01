Mía Rubin defiende a su familia tras las declaraciones de Anette Cuburu

Tras las declaraciones de la periodista Anette Cuburu contra Andrea Legarreta, en las que dio a entender que que la conductora de “Hoy” mantuvo una relación extramarital con un ejecutivo de Televisa, en redes sociales surgió el rumor de que Nina no es hija de Erik Rubin, por lo que Mía Rubin dio una entrevista donde defiende a su hermana y a su familia.

Ante la pregunta de ¿Cómo se siente con lo que está viviendo su mamá y la familia? La joven fue tajante y muy clara con su respuesta.

“Yo no tengo comentarios para ella, no quiero tirarle odio a nadie porque no soy una persona así. Ovinamente le ha hecho mucho daño a mi familia y ha sido muy triste cómo la gente se ha expresado a raíz de eso, sin pruebas”, indicó.

“Es muy triste que haya gente que se exprese de esa manera, nosotros conocemos la verdad de nuestra familia. Es una familia hermosa y bella, claro que tenemos defectos como cualquier familia normal y a la gente luego se le olvida eso. Es muy triste que haya personas tan vacías que atacan sin razón alguna y sin motivos para hacerlo”, aseguró.

“Al final son solo rumores, obviamente yo sé la verdad de mi familia, sabemos cuál es nuestra y historia y la verdad, entonces esta situación no nos afecta. Es muy feo ver cómo la gente se expresa, pero también hemos visto tanto apoyo de nuestros fans que afortunadamente son la mayoría y nos enfocamos en eso”, finalizó.

