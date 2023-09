Erik Rubín explica la razón por la que no se ha mudado de la casa de Andrea Legarreta

El actor y cantante Erik Rubín habló recientemente sobre su separación de Andrea Legarreta. La entravista que le concedió al programa televisito ‘Ventaneando’ estuvo centrara en la razón por la que pese al anuncio de separación, aún siguen viviendo juntos.

La pareja anunció su separación a finales de febrero de este año y en su momento fue noticia la permanencia de Rubín en la casa que compartía con Legarreta y sus hijos. En mayo el actor dijo que muy pronto abandonaría la propiedad, pero cuatro meses después sigue en el lugar.

Hay que resaltar que hace cuatro meses Legarreta también explicó que ambos estaban haciendo una especie de experimento. Lo positivo de esto es que la permanencia en la propiedad aparentemente no tiene que ver con conflictos por repartición de bienes, como le pasa a otras estrellas del espectáculo que se separan.

Ahora, Rubín dijo en Ventaneando: “No es una separación, es una transición. Es un ejercicio que creo que nos ha ayudado porque estamos más unidos”.

En la misma conversación el actor y cantante confesó que incluso duermen juntos y en cucharita, añadió: “Si hace frío, ¿por qué no?”.

Aunque resulta extraño el experimento que está haciendo la pareja, parece ser que podría llegar a su fin muy pronto. Rubín dice que se mudará aunque no tiene una fecha exacta. También dijo: “Han pasado muchas cosas, y ahorita no he dado el paso, pero parece ya próximamente tengo que hacer el ejercicio de salirme para ver cómo estamos como pareja“.

