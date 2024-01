Ryan Gosling dice la causa por la que no permite que sus hijas vean la película ‘Barbie’

Ryan Gosling ha decidido no permitir que sus hijas, Esmeralda y Amada Lee, vean la película ‘Barbie’ por el momento. Parte de esta determinación podría ser debido a que el canadiense prefiere proteger a sus hijas de la fama y la industria del entretenimiento desde una edad temprana.

El actor recientemente ofreció una entrevista a E! News: “No sé si deberías ver a tu padre como Ken. No sé qué edad es buena para ver a tu padre hacer eso. Llega a un punto bastante loco“. A su vez, aprovechó para destacar que: “Han visto algunas partes y vinieron al rodaje un día cuando estaba haciendo un gran número musical”.

Gosling es conocido por ser extremadamente reservado cuando se trata de su vida privada y mantener a sus hijas fuera del ojo público tanto como sea posible. Aunque él y su compañera, Eva Mendes, han sido vistos en algunas ocasiones con las pequeñas, usualmente evitan exponerlas a la atención mediática.

Es comprensible que el intérprete del personaje de ‘Ken’ quiera proteger a sus hijas del mundo del cine y la fama, especialmente considerando su propia experiencia como actor en la industria. Aunque Barbie fue un éxito en la taquilla y recibió críticas positivas, Gosling parece priorizar la privacidad y el bienestar de las niñas por encima de cualquier cosa.

“Sabía que les encantaba porque siempre querían ir a Target, y cuando íbamos, se escapaban lentamente hasta el pasillo de Barbie. Y mi mujer y yo nos dimos cuenta en plan: ‘Ok, creo que ya es hora de dejarlas tener Barbies’. Pero cero interés en Ken, lo cual también fue bastante interesante“, recalcó.

Sin embargo, es importante mencionar que esta decisión es personal y única para la situación de Gosling y sus hijas. Cada famoso tiene sus propias razones y criterios para decidir qué exponer a sus pequeños y qué no. En última instancia, cada padre tiene derecho a tomar estas decisiones basadas en lo que consideren mejor para sus progenitores.

Eva Mendes y su vida familiar con Ryan Gosling

“Siempre he tenido un límite en lo que se refiere a mi chico y a mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré imágenes de nuestra vida diaria. Y ya que mis hijas todavía son tan pequeñas y no entienden qué significa realmente que compartan su imagen, no tengo su consentimiento. Así que no publicaré su imagen hasta que no tengan la edad suficiente para darme ese consentimiento”, llegó a mencionar la actriz en las redes sociales.

