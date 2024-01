Así fue el emocionante homenaje que recibió Mourinho de los aficionados en el Olímpico de Roma

La etapa del portugués José Mourinho en la Roma será difícil de olvidar y por este motivo los fans del conjunto de la capital quisieron despedirse del técnico en el Estadio Olímpico, antes del partido ante el Hellas Verona.

Pancartas e imágenes de Mourinho coparon las gradas del estadio como forma de agradecimiento al portugués, que les llevó de vuelta a saborear la gloria europea tras muchos años.

Con Mourinho al mando la Roma volvió a celebrar un título europeo, la Liga Conferencia de 2022, y que a punto estuvo de entrar en UEFA Champions League ganando la Europa League de 2023.

“Hay recuerdos que no tienen contrato. Las carreras y sonrisas que nos has regalado. Todas las veces que te has enfadado… Por tu romanismo serás siempre respetado. Gracias, Míster”, destacaba la pancarta más grande en la Curva Sur.

“Has defendido nuestra Roma, nos has llevado a la victoria. José Mourinho, eterna gloria”, lucía otra en uno de los laterales, justo al lado de un: “Mourinho, uno de nosotros”.

“Ha sido un privilegio tenerte de nuestra parte. Gracias, José”, se leía en otra pancarta cerca de uno de los saques de esquina.

José Mourinho Lalala José Mourinho… 🟡🔴 pic.twitter.com/IEH2N93apb — Mourinhismo 🇵🇹 (@TheSpecial_Mou) January 20, 2024

La Roma ganó en el estreno de Daniele De Rossi

La Roma, aunque con más trabajo del esperado, se impuso al Hellas Verona (2-1) en un partido con mucha carga emotiva por el retorno de una leyenda como Daniele De Rossi ahora en el banquillo.

De Rossi, pese a haber llegado apenas hace unos días al banco, quiso dejar su primera marca. Cambió del clásico 3-5-2 de Mourinho a una línea de 4 defensas, 3 centrocampistas y tres delanteros. Funcionó en la primera mitad ante un Verona en descenso que apenas opuso resistencia.

Antes del minuto 20, El Shaarawy, uno de los más participativos, se inventó un recorte y un amago que le dieron tiempo para decidir dentro del área. Levantó la cabeza y vio al siempre disponible Lukaku, que de primeras inauguró al ‘Era De Rossi’.

Fue el pistoletazo de salida a los mejores minutos de Roma en semanas. Se volcó en ataque y se aprovechó de un indefenso Verona. Solo cinco minutos más tarde del primer gol, un centro cruzado de Lukaku y una desviación intencionada del propio El Shaarawy dejó solo a Pellegrini, que fusiló con su pierna izquierda a Montipò para poner el 2-0 en la capital italiana.

Al minuto 74 Folorunsho se inventó un caño sensacional a Leandro Paredes en el centro del campo para, pocos metros más adelante, sacar un zapatazo que Rui Patricio no atrapó en un error claro del meta luso, pues el balón iba muy centrado.

Los tantos de Lukaku y Pellegrini dieron la tranquilidad a De Rossi, que se estrenó con victoria.

