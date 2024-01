Cristiano Ronaldo aseguró que la liga de fútbol de Arabia Saudí “es mejor” que la Ligue 1 francesa

Cristiano Ronaldo generó controversia en la previa de los Globe Soccer Awards al afirmar que la Liga Profesional Saudí, donde actualmente juega con Al Nassr, tiene un nivel superior a la Ligue 1 francesa.

El goleador portugués sostuvo que la liga saudí es más competitiva, ya que no solo tiene dos o tres equipos con buen nivel como la francesa.

“Para ser honesto, creo que la liga saudí no es peor que la liga francesa. En la liga francesa tienes dos o tres equipos con buen nivel, en Arabia no. Creo que es más competitiva. Pueden decir lo que quieran, es mi opinión y he jugado allí un año así que sé de lo que estoy hablando. Creo que ahora mismo somos mejores que la liga francesa. Seguiremos mejorando”, dijo el delantero de Al Nassr en declaraciones recogidas por ESPN.

Cristiano llegó a Al Nassr a finales de 2022 después de rescindir su contrato con el Manchester United de la Premier League. En el año 2023, Cristiano anotó 54 goles con el equipo árabe, superando a destacados delanteros como Harry Kane, Erling Haaland o Kylian Mbappé.

“Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Erling Haaland… Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas”, dijo sobre su registro.

Sobre su retirada, bromeó diciendo que con algunas cuestiones personales y profesionales que ha enfrentado, piensa de manera diferente, pero actualmente se siente bien y capaz de seguir jugando.

“Con algunas cuestiones que he tenido a nivel personal y profesional me hacen pensar de una manera distinta, por eso siempre intento enfocarme en el presente, me siento bien, estoy bien, soy capaz todavía de hacer algunos goles, de ayudar a mi equipo, a la selección. Así que seguiré, por ahora voy a seguir. ¿Cuándo voy a terminar? no lo sé para ser honesto, pero será pronto, 10 años más“, sentenció CR7.

Respecto a los candidatos para ganar la Champions League, Cristiano elogió al Manchester City, recordó al Real Madrid y mencionó al Bayern como favoritos.

“El carácter, la personalidad de los jugadores, su entrenador… Para mí son los mejores. Destacaría la forma en la que afrontan los momentos difíciles. El Manchester City tiene muchas posibilidades de volver a ganar la Champions. ¿Favoritos? Manchester City, Real Madrid y Bayern”, señaló el luso.

