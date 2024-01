Frenkie de Jong aseguró que la primera mitad de temporada del FC Barcelona “no ha sido buena”

El neerlandés Frenkie de Jong admitió que la primera mitad de la temporada con el FC Barcelona “no ha sido buena“, pero que el juego del equipo catalán, en su opinión, “no está siendo del todo malo”.

En una entrevista publicada por los medios de comunicación del propio Barcelona con motivo de los 200 partidos oficiales del mediocampista con el primer equipo azulgrana, De Jong repasó la situación del Barça después de la derrota en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid (1-4).

“En ese partido no estuvimos bien. Pero un partido no marca toda la temporada. Perdimos la final ante el Madrid, ellos merecieron ganar, fue justo. Y nos toca mejorar. Pero eso no significa que la temporada ya sea mala. Todavía quedan tres títulos por jugarse. Estamos en cuartos de la Copa, vivos en la ‘Champions’ e intentaremos remontar en la Liga”, afirmó el internacional neerlandés.

Sin embargo, De Jong se mostró crítico con el rendimiento del equipo dirigido por Xavi Hernández en el primer tramo de la temporada, en el que lamentó la pérdida de “puntos innecesarios” en LaLiga.

“Es cierto que en defensa, como equipo, no estamos concentrados los 90 minutos. No puedes regalar nada a tus rivales porque aprovechan sus ocasiones. Es la parte más importante”, analizó De Jong. Del mismo modo, el mediocampista argumentó que las bajas de jugadores importantes como el arquero Marc-André ter Stegen y el centrocampista Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ han afectado al bloque azulgrana.

Por otro lado, De Jong cree que el Barcelona aún tiene vida en LaLiga, ocupando la cuarta posición a ocho y siete puntos del Girona y el Real Madrid, respectivamente: “Creo que tenemos plantilla y que, si mejoramos cosas, tenemos opciones de ganar muchos de los partidos que quedan. Yo creo que todavía podemos luchar por la Liga”, apuntó el jugador.

Pero De Jong también dejó claro que la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League contra el Napoli se asoma en el horizonte y es el objetivo más claro del equipo blaugrana.

“El Nápoles es cierto que en Liga no está como el pasado año, pero tiene el mismo equipo y los mismos jugadores. Si están a su nivel es un rival difícil, pero nosotros tenemos una gran plantilla. Creo que no importa quién es el favorito, es necesario demostrarlo en el campo”, precisó De Jong, de 26 años.

Para De Jong, si el Barcelona participa en una competición es para ganarla, si bien matizó, en referencia al título europeo, que “esto no quiere decir que si al final no la ganas sea un desastre”.

