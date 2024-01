Jaime Munguía revela contacto con el equipo de Canelo Álvarez para su combate del 5 de mayo

El boxeador mexicano Jaime Munguía se ha convertido en uno de los principales candidatos para poder enfrentar a su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez debido a que su equipo todavía se encuentra trabajando en la búsqueda de un rival que pueda subir contra él en el cuadrilátero el próximo 5 de mayo para cumplir así con su segunda pelea de tres combates que posee con Premier Boxing Championship (PBC).

Durante una entrevista ofrecida al portal BoxingScene, Munguía detalló que miembros del equipo del Canelo Álvarez conversaron con él para tenerlo entre los posibles candidatos de esta pelea con la que volvería a enfrentarse a un mexicano tras varios años sin seguir esta línea.

“Iniciamos conversaciones. Ellos nos llamaron. Para mí sería un verdadero honor estar en el ring con Canelo, si cabe la posibilidad. Nunca lo he retado en público ni le he faltado al respeto. Quiero ganarme el derecho (de enfrentarlo) peleando en el ring. Por supuesto nos agrada la pelea, pero no lo vamos a pedir en público. Voy a demostrar que me merezco subir al ring con cualquier rival en 168 libras”, expresó el peleador de 27 años.

A pesar de las palabras realizadas por Jaime Munguía, diversos medios de comunicación especializados en el mundo del boxeo aseguran que el próximo combate del Canelo Álvarez sería contra Jermall Charlo debido a las avanzadas negociaciones que poseen y que tendrían prácticamente definido todos los puntos a tratar para el combate del próximo 5 de mayo.

Es importante resaltar que Jaime Munguía tendrá primero que derrotar en un complicado enfrentamiento al británico John Ryder este 27 de enero en un combate ya planificado por ambas partes; recordemos que el europeo ya se enfrentó contra el tapatío en la ciudad de Guadalajara el pasado mes de mayo de 2023 en una pelea que terminó siendo una victoria por decisión unánime para el mexicano.

“Administró bien su energía, pero honestamente no sé por qué no acabó con Ryder. Yo vengo preparado al 100 por ciento y daré lo mejor de mi parte”, dijo Munguía al analizar el combate que tuvo John Ryder contra el Canelo Álvarez el año pasado y aplicar así una estrategia para poder derrotarlo en su pelea.

Munguía, quien es excampeón superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) debutó en peso supermedio el año pasado al derrotar al veterano Sergey Derevyanchenko por decisión para llegar a 42 triunfos y 33 por la vía del nocaut a lo largo de su carrera.

