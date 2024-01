Sujeto que apuñaló a cuatro personas en NYC debería ser “encarcelado para siempre”, dice la esposa de una de las víctimas

El criminal de Queens acusado de acuchillar a cuatro personas debería ser encerrado “para siempre”, expresó la esposa de una de las víctimas.

Patrick Benjamin estaba acompañando a su esposa Shirley al trabajo al sureste de Queens cerca de las 7:20 de la mañana, cuando el atacante discretamente se coló detrás de ambos con un cuchillo de caza, dijo la mujer.

“Hemos estado yendo por ese camino durante casi cinco años y nunca pasó nada”, manifestó Shirley, de 73 años.

“Tan temprano en la mañana, este hombre salió y le hizo esto a la gente”, señaló. “Tienen que encerrarlo para siempre”.

Identificado como Jermain Rigueur, de 27 años, fue detenido por supuestamente acuchilla a cuatro personas en Springfield Gardens y Jamaica el pasado 16 y 17 de enero, informaron las autoridades.

La pareja de esposos estaba frente al 134-17 de la calle 161, hacia Guy R. Brewer Boulevard el miércoles, cuando el sujeto “estiró la mano” y cortó a Patrick, de 74 años, en el estómago, señalaron los funcionarios.

Benjamin necesitó ser operado porque el cuchillo de seis pulgadas “tocó su colon”, dio a conocer la esposa.

“Él caminaba conmigo al trabajo”, dijo el asistente domiciliario desde la cama de su marido. “Llevábamos nuestras sudaderas con capucha porque hacía frío. [El atacante] vino detrás de nosotros”.

“No escuchamos nada, por eso nos sorprendimos tanto”, dijo. “¡Ay dios mío! Ni siquiera estábamos mirando atrás”.

En ese instante, su marido cayó al piso.

“Vi a mi marido sujetándose el costado y cayó”, indicó. “Él no sabía lo que era. Sintió un pellizco. Le levanté la chaqueta y vi la sangre. Estaba llorando y todo, ¡Dios mío!”.

El delincuente desapareció tan rápido como había llegado, expresó.

“Cuando me di la vuelta ya no estaba”, dijo. “No vi su cara. No vi nada”.

Otra víctima de Rigueur manifestó que habló cara a cara con él en un autobús de la MTA, informó New York Post.

El asistente médico Ryan Moore, de 36 años, iba de camino a su trabajo cuando le preguntó al sospechoso si podía sentarse en la Q111 de la calle 115.

“Estaba sentado junto a la ventana de atrás con su mochila en el asiento”, dijo Ryan. “Le pregunté si podía mover su mochila para que yo pudiera sentarme. Se levantó, tomó su mochila y me dijo que debería sentarme junto a la ventana”.

Algunas paradas después, los asientos quedaron libres y el sujeto le pidió a Moore que se moviera para poder recostarse en el asiento cercano a la ventana, expresó.

Moore pensó que eso era el final del asunto, pero cuando se bajó del transporte público sintió como algo golpeaba su espalda.

“De repente, antes de que mis pies pudieran tocar los escalones, se me acercó por detrás y trató de apuñalarme más de una vez”, dijo Moore. “Fue entonces cuando me caí. Intentó apuñalarme en el costado y alrededor del área del pecho en el lado derecho. El cuchillo no atravesó mi chaqueta, pero me cortó por delante”.

La víctima corrió para escapar del criminal, pero cayó al frente del autobús.

“Finalmente, dejó de intentar apuñalarme y se escapó”, dijo Moore. “Me levanté para comprobar si estaba sangrando”.

Moore le contó a los funcionarios lo que había ocurrido y con la policía buscándolo sin éxito.

No se había percatado de que habían acuchillado hasta que llegó a su casa y se quitó la ropa.

“Mi camisa tenía un agujero y mi chaqueta tenía un agujero”, dijo. “Tengo un corte en la espalda”.

