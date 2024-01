Así van los equipos y grupos del Preolímpico Conmebol 2024 de Venezuela

El sábado 20 de enero dio inicio el Preolímpico de Conmebol 2024, un torneo que determinará las selecciones de fútbol que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Después de los encuentros del Grupo B, la primera jornada del Torneo Preolímpico Sudamericano Venezuela 2024 concluyó exitosamente el domingo 21 de enero.

La primera fecha de esta competición, que otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos, se saldó con dos victorias y dos empates. Ecuador (3-0) y Perú (1-0) fueron los únicos equipos que lograron triunfar, mientras que Argentina y Venezuela empataron frente a Paraguay y Bolivia, respectivamente.

El martes 23 de enero, los enfrentamientos entre Bolivia y Brasil, así como Venezuela y Ecuador, abrirán la segunda jornada de la fase de grupos en el Estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas. Paraguay contra Uruguay y Perú ante Argentina continuarán con la acción el miércoles, completando los partidos del Grupo B.

Esta edición, la decimocuarta, del torneo Preolímpico sudamericano contará con la participación de las 10 selecciones masculinas de la Conmebol, compitiendo por dos lugares en los Juegos Olímpicos de París 2024. Brasil y Argentina son consideradas favoritas, tanto por su historial como por las nóminas de jugadores convocados.

El Preolímpico 2024 se llevará a cabo en tres ciudades sede en Venezuela: Valencia, Barquisimeto y la capital, Caracas.

Cada ciudad contará con un estadio, incluyendo el Metropolitano de Lara con capacidad para más de 45,000 espectadores. En Caracas, el estadio Brígido Iriarte, con una capacidad de 8,000 personas, albergará nueve de los diez partidos del Grupo A y uno del Grupo B. En Valencia, el estadio Polideportivo Misael Delgado acogerá nueve partidos del Grupo B y uno del Grupo A. La tercera sede será Barquisimeto con el estadio Metropolitano de Lara, donde se llevará a cabo íntegramente el cuadrangular final del Torneo Preolímpico, con seis partidos programados del 5 al 11 de febrero.

El Preolímpico Sub 23 comenzó este fin de semana del 20 y 21 de enero con 4 partidos: Colombia vs. Ecuador, Venezuela vs. Bolivia, Perú vs. Chile y Argentina vs. Paraguay.

Así van los grupos:

Grupo A:

Ecuador – 3 puntos Venezuela – 1 Bolivia – 1 Brasil – 0 Colombia – 0

Grupo B:

Perú – 3 puntos Argentina – 1 Paraguay – 1 Uruguay – 1 Chile – 1

Sigue leyendo:

–Miguel Herrera considera que Brunetta es mejor refuerzo que Chicharito y Guardado

–Cristiano Ronaldo Jr. emula a su padre nuevamente al marcar con impresionante cabezazo [Video]

–“Greenwood, muérete”: La nada cálida bienvenida a Mason Greenwood a la cancha del Osasuna