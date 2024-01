“El boxeo cambió mi vida”: Ex estrella de OnlyFans protagonizó fulminante nocaut en el pugilismo

El peso medio de Misfits Boxing tiene una nueva campeona, después que Elle ‘Baby Bomber’ Brooke venciera con nocaut fulminante en el tercer asalto a AJ Bunker.

Brooke una modelo de contenido sin censura para adultos en OnlyFans conectó una demoledora derecha que derribó a la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ en el Misfits Boxing 12.

👑 𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐄𝐖 👑



A monster right hand from @holdthatelle stops AJ Bunker and crowns her the new champ 🔥#XSeries012 | @MisfitsBoxing pic.twitter.com/1FyVJxDOrG — MF & DAZN X Series (@MF_DAZNXSeries) January 20, 2024

“No quería dejar la decisión de los jueves en en manos de los jueces y eso es exactamente lo que hice”, explicó Elle Brooke tras su KO.

Sobre su planes de futuro Elle Brooke explicó que “ahora voy a ir a Las Vegas, luego iré a esquiar y volveré directamente al gimnasio” y compartió su deseo de que “ojalá haya otra boxeadora influyente con quien pelear pronto”.

Elle Brooke no descarta pelear en el futuro contra una luchadora de la UFC: “Tomémonos tiempo y construyamos, disfruto el boxeo y progresar en este deporte”.

La mujer que se hizo famosa en las redes sociales y por sus fotos en la plataforma para adultos Only Fans saltó al boxeo hace dos años, y en ese breve tiempo arriba de los cuadriláteros ya consiguió un finalización que muchos profesionales desde hace años soñarían con conseguir.

Este duelo fue una revancha contra AJ Bunker, que es famosa en Europa por su participación en el reality “Love Island”. En julio del 2022, Bunker se subió al cuadrilátero ante la repentina baja de Astrid Wett, otra actriz del contenido para adultos.

En aquel entonces también la derrotó, por lo que su registro hasta el momento es de 4 triunfos y 1 derrota, aunque las estadísticas “oficiales” la tienen a Brooke con 2 victorias por KO (la anterior ante la tiktoker Faith Ordway en un combate celebrado en el Arena Wembley).

Independientemente del debate que pueda generar este formato en el mundo del boxeo, lo cierto es que este ingreso al deporte de alto rendimiento logró darle un cambio a la vida de Brooke. “Yo era una fiestera mala. Cualquier sustancia que encontraba me la metía por la nariz, la consumía al máximo. De salir todas las semanas al pub, ir de discotecas, esnifar toneladas de cocaína, ketamina, cualquier cosa que puedas encontrar al otro lado, a vigilar lo que metes en tu cuerpo, la dieta, la salud y el ejercicio, la rutina regular”, se confesó.

Y reflexionó: “La rutina es lo que más me gusta del boxeo porque me da una razón para levantarme por la mañana. Me da una estructura para el día. Antes de empezar a boxear tomaba antidepresivos. Así que dependía de una pastilla cada día para ser feliz y no tener pensamientos oscuros y suicidas, mientras que ahora tengo días buenos y días malos, pero me centro más en el entrenamiento y en lo que hago. El boxeo me ha cambiado la vida. De estar deprimida y, no diría drogadicto porque no lo era, sino un juerguista, a estar donde estoy ahora, ha sido un viaje”.

