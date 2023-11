Paige VanZant revela los beneficios del OnlyFans: “Gané más que en toda mi carrera”

Cada vez es mucho más sencillo poder ver a las atletas femeninas unirse a la plataforma OnlyFans para generar contenido para adultos que les permitan generar positivos ingresos y así tener una estabilidad económica mucho más cómoda que la que viven en cada uno de los deportes en los que militan; siendo algo muy utilizado con la finalidad de también costear viajes para sus entrenamientos y diversas competencias.

Una de las que más ha aprovechado esta nueva modalidad de generar ingresos es la antigua peleadora de las artes marciales mixtas y ex estrella de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Paige VanZant; quien resaltó que nunca imaginó los cambios que podría registrar su vida tras tomar esta decisión.

Durante una entrevista ofrecida al podcast ‘Only Stans’ de Barstool Sports la norteamericana de 29 años reveló cómo le cambió la vida cuando tomó la decisión de abrir su perfil en la plataforma de OnlyFans en el año 2020, cuando ya tenía un total de seis años desempeñándose en los octógonos de las artes marciales mixtas.

“OnlyFans ha sido definitivamente mi mayor fuente de ingresos. Gané más dinero en la plataforma en apenas 24 horas de lo que he ganado en toda mi carrera como luchadora”, expresó Paige VanZant en sus declaraciones.

Un hecho curioso es que la propia peleadora reveló que ella no incursionó en la creación del contenido para adultos por sí sola, sino que fueron sus propios fanáticos los que le propusieron realizar este tipo de actividades debido a la gran belleza que posee.

“He estado trabajando arduamente en otras industrias y ahora he hecho esta transición. Si la gente no quiere contratarme porque tengo un OnlyFans, sinceramente no me importa”, agregó VanZant.

Las palabras de Paige VanZant, quien es estrella de la empresa AEW de lucha libre, llegan en medio del reciente despido de en la WWE de su compañero Mandy Sacs (conocida en el mundo de los deportes como Mandy Rose); la atleta fue obligada a dejar la compañía de lucha libre por el contenido para adultos que empezó a subir en la plataforma de OnlyFans.

