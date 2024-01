Entrenador de Artur Beterbiev asegura que él habría masacrado al Canelo Álvarez como Bivol no pudo

Uno de los miembros del equipo de entrenadores de Artur Beterbiev, John Scully, decidió lanzar una advertencia contra Dmitry Bivol al asegurar que su peleador tiene cualidades bastante diferentes a las que pudo conocer cuando se enfrentó al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez; estas palabras surgen como parte de la pelea que se encuentra buscando el ruso para protagonizar contra su compatriota con el deseo de unificar los títulos de semipesados.

Scully realizó estas declaraciones durante una entrevista ofrecida a Fight Hype, donde detalló que el Canelo es un “muchacho” y que eso se quedó demostrado cuando se enfrentaron al poder derrotarlo de una manera cómoda, aunque es algo que Beterbiev habría podido alcanzar con mucha mayor sencillez.

“Bivol es muy bueno en cuanto a habilidades y estilo. No quiero demeritarlo, pero cuando la gente habla de Bivol, en su subconsciente se están basando en lo que vieron de él en la pelea contra Canelo. Eso es a lo primero que recurren. Fue un triunfo hermoso (para Bivol), no hay nada malo en esa victoria, pero Canelo es un muchacho muy chico físicamente y eso quedó demostrado”, expresó.

Es importante resaltar que aunque el entrenador en jefe de Beterbiev es Mark Ramsay, Scully ejerce el papel de entrenador asistente que es el encargado de asesorar a ambas partes en algunas situaciones específicas durante sus entrenamientos y especialmente cuando el campeón ruso se encuentra en el ring en medio de un combate.

“Lo que hay que ver es que Bivol tuvo a Canelo contra las cuerdas y no pudo jalar del gatillo, no intentó realmente noquearlo. Y ustedes saben que con Artur eso sería muy diferente. Aunque fue un gran triunfo para Bivol, hay que señalar que hay una gran diferencia entre Canelo y Artur. Artur es demasiado fuerte y demasiado grande. Si (Beterbiev) hubiera puesto (a Canelo) contra las cuerdas lo habría masacrado”, resaltó.

“Es obvio que cada uno de ellos le crea problemas al otro, pero algo que he venido diciendo desde que Artur peleó con (Oleksandr) Gvozdyk es que 12 rounds contra Artur es mucho, mucho tiempo. Y con eso nos podemos imaginar cómo será para Bivol cuando pelee con Artur. Verá algo que nunca ha visto. Presionar (a Bivol) será lo primero que haya que hacer. Y cuando eso ocurra, Bivol se va a dar cuenta que Artur no es Canelo, que Artur no es un peleador chico, que Bivol no va a tener a Artur cubriéndose la cara en las cuerdas para soltarle sus manos como pasó con Canelo. Va a ser una pelea diferente”, agregó Scully.

Para finalizar, el entrenador del campeón ruso reconoció que Dmitry Bivol puede resultar ser un rival bastante complicado para Beterbiev; a pesar de esto está confiado de poder demostrar todas las cualidades que posee para poder defender sus cinturones y seguir ampliando su increíble registro ganador.

“Si la gente cree que Bivol le va a ganar a Beterbiev boxeándolo, está bien, no hay problema. Pero si se basan en la pelea con Canelo no están haciendo algo inteligente”, concluyó.

